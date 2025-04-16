Rennen
Der Club aller Clubs
Hoch in den Hügeln östlich von Marseille gelegen, war Le Castellet lange Zeit Gastgeber für die allerneuesten Ferrari GT Rennwagen bei Wettkampfveranstaltungen. Doch Anfang April trafen sich 14 eklektische Ferrari GT-Modelle auf der berühmten Formel-1-Strecke in einem Treffen aus Vergangenheit und Gegenwart.
Zu den legendären Ferrari-Modellen, die über die Rennstrecke fuhren, gehörten der 360 GTC, der 458 GTE und der 488 GT Modificata, deren Fahrer es nicht in den Süden Frankreichs zog, um Rennen zu fahren, sondern einfach Runde zwei des Ferrari Club Competizioni GT Kalenders zu genießen.
Club Competizioni GT wurde 2019 ins Leben gerufen, um serienmäßige Langstrecken-Rennwagen von Ferrari der letzten 30 Jahre zu versammeln. Damals wie heute war das Gründungsethos strikt wettbewerbsfrei und erlaubte es den Fahrern, das maximale Potenzial von Ferrari-Rennwagen auf einigen der prestigeträchtigsten Rennstrecken der Welt zu erleben.
Sechs Jahre später eilt der exklusive Kalender weiter von Erfolg zu Erfolg und begrüßt 14 zugelassene Modelle, die vom F50 GT aus 1989 bis zum heutigen 296 GT3 reichen. Auch Modelle mit V12-Frontmotor sind zugelassen, insbesondere der 550 GTS und der 575 GT, die um die Jahrtausendwende GT-Meisterschaften bestritten.
Zwei verschiedene Kalender laufen parallel. Der internationale Kalender 2025 begann im März, erstreckt sich bis Oktober und umfasst acht berühmte Orte wie Fuji, Miami, Le Castellet und die Finali Mondiali, die diesjährige Ferrari-Saisonabschlussfeier in Mugello.
Ein Kalender mit fünf Veranstaltungen, der ausschließlich den USA gewidmet ist, begann ebenfalls im März in Sonoma und schließt diesen September in Laguna Seca.
In Le Castellet starteten die Vorarbeiten, wie gewohnt, lange bevor die Fahrer begannen, das anspruchsvolle Layout mit 15 Kurven zu erkunden. Im Vorfeld des Wochenendes wurden alle mit Video-Tutorials versorgt, die Onboard-Runden der Rennstrecke und Tipps von professionellen Fahrern enthielten, um bei der Vorbereitung zu helfen. Auf der Rennstrecke angekommen, machten die Fahrer mit einem offiziellen Ferrari-Fahrer eine Tour über die Rennstrecke, was ihnen zusätzlich half, sich das Layout einzuprägen und die optimale Rennlinie zu finden.
Während Ferrari Club Competizioni GT Events organisiert, erhalten die Fahrer maximale Flexibilität, um das Event wie gewünscht anzugehen. In Le Castellet wurden alle von ihren eigenen Teams und Mechanikern unterstützt und brachten ihre eigenen Fahrercoaches und Telemetrie mit – obwohl auch offizielle Ferrari Endurance-Piloten vor Ort waren, um fachkundig zu beraten, wie es bei internationalen Events immer der Fall ist. In Autos mit zwei Sitzen konnten auch Passagiere mitfahren.
Manche Fahrer wollen einfach den Nervenkitzel erleben, einen Ferrari GT Rennwagen aus der Vergangenheit auf der Strecke zu fahren, andere bestreiten eine andere Rennserie und wollen vor einer bevorstehenden Runde an ihren Fähigkeiten feilen.
Bei einigen Veranstaltungen, wie den Finali Mondiali, ist Club Competizioni GT Teil eines breiteren Programms. Andere, wie Le Castellet, sind an einem zwei- oder dreitägigen Wochenende ein Event für sich. Alle sind so strukturiert, dass sie eine maximale Zeit auf der Rennstrecke gewährleisten.
In Le Castellet erstreckten sich die Aktivitäten auf der Strecke über den Samstag und Sonntag, wobei eine Mischung aus älteren und modernen Rennwagen über die 5,8 km lange Rennstrecke fuhr, die für ihre markanten blauen und roten Auslaufzonen berühmt ist. Die Einheiten fanden von 9 bis 13 Uhr statt und wurden dann nach dem Mittagessen an zwei herrlichen Tagen bis 17 Uhr fortgesetzt.
Im Laufe des Wochenendes konnten die Fahrer ihr Setup perfektionieren, ebenso wie ihre Fahrweise – die Vollgas-Fahrt auf der Mistral-Gerade in die schnelle Rechtskurve Signes erwies sich als ebenso spannend wie herausfordernd.
Die Attraktivität des Club Competizioni GT geht jedoch über die Rennstrecke hinaus, und Le Castellet bildete mit seiner exklusiven Gastfreundschaft und köstlichen Gourmet-Mittagessen hier keine Ausnahme. Die Gäste genossen sogar ein freundschaftliches Rennen mit anschließendem Barbecue-Dinner auf dem Karting Circuit Paul Ricard vor der Haustür der Rennstrecke. Der perfekte Weg, um während zweier unvergesslicher Tage auf der Strecke zu entspannen.