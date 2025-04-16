Der Club aller Clubs

Hoch in den Hügeln östlich von Marseille gelegen, war Le Castellet lange Zeit Gastgeber für die allerneuesten Ferrari GT Rennwagen bei Wettkampfveranstaltungen. Doch Anfang April trafen sich 14 eklektische Ferrari GT-Modelle auf der berühmten Formel-1-Strecke in einem Treffen aus Vergangenheit und Gegenwart.

Zu den legendären Ferrari-Modellen, die über die Rennstrecke fuhren, gehörten der 360 GTC, der 458 GTE und der 488 GT Modificata, deren Fahrer es nicht in den Süden Frankreichs zog, um Rennen zu fahren, sondern einfach Runde zwei des Ferrari Club Competizioni GT Kalenders zu genießen.

Club Competizioni GT wurde 2019 ins Leben gerufen, um serienmäßige Langstrecken-Rennwagen von Ferrari der letzten 30 Jahre zu versammeln. Damals wie heute war das Gründungsethos strikt wettbewerbsfrei und erlaubte es den Fahrern, das maximale Potenzial von Ferrari-Rennwagen auf einigen der prestigeträchtigsten Rennstrecken der Welt zu erleben.



