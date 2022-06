Dazu gehört auch der 340 America Barchetta aus dem Jahr 1951. Er wurde von Pierre Louis Dreyfus, dem in Paris geborenen Gentleman Driver und Widerstandskämpfer aus dem zweiten Weltkrieg mit dem Spitznamen „Helde“, 1951 in Le Mans gefahren – nur eine Woche, nachdem er das Auto in Empfang genommen hatte. Ein weiterer Einsatz folgte im Jahr 1952.





Cogan hat vier Jahren zusammen mit den Experten von Ferrari Classiche daran gearbeitet, das erstaunliche Auto wieder in den Zustand zu versetzten, in dem es an Dreyfus Mitte Juni 1951 geliefert wurde.





„Classiche hilft Ferrari-Liebhabern dabei, ihre Autos wieder in den Originalzustand zu versetzen“, so Cogan. „Ferrari besitzt zu beinahe jedem Auto, das jemals produziert wurde, Archivmaterial, inklusive der Blaupausen von verschiedenen Getrieben, Kolben ... es ist einfach phänomenal“, schwärmt er. „Sie haben ein Dokument, aus dem hervorgeht, ob ein Auto einen Weber- oder einen Solex-Vergaser hatte. Es ist eine Reise, wie eine Schatzsuche. Und wenn einem das gefällt, steckt man sein ganzes Herzblut hinein und holt auch die eigene Familie mit an Bord. Es ist der Beginn einer großartigen Geschichte. Es geht nicht um den Wert, obwohl der auch wichtig ist. Es geht vor allem um den Spaß, darum, ein Auto wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen.“