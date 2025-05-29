Leclerc bekommt einen ersten Eindruck von der Mode aus Maranello

Zu den vielseitigen und funktionalen Basis-Teilen von Charles‘ Garderobe gehören Sweatshirts und T-Shirts mit Rennsport-Personalisierungen, Parkas und Baumwollhosen mit geräumigen Taschen, Fahreranzüge und Oberteile aus Funktionsgarnen mit 2D-Nähten und einem Relief-Effekt, der mit dem Buchstaben „L“ als Initial spielt. Denim, ein Markenzeichen des Ferrari-Stils, wird in einer leichten, gewaschenen Version angeboten, auch in der veredelten Version mit der charakteristischen Check 7X7-Steppung, sowie in einer Variante mit unregelmäßigen Farbspritzern, die durch Tauchfärbung erzielt werden.

„Die Zusammenarbeit mit Rocco und seinem Team an dieser Capsule Collection hat mir wirklich Spaß gemacht“, erklärte Leclerc, der am25. Mai bei seinem Heim-Grand-Prix von Monaco den zweiten Platz belegte. „Für mich war es eine einzigartige Gelegenheit, meine Kreativität auf eine neue Art und Weise jenseits des Rennsports zu erkunden. Es hat mir supergut gefallen, all die Details kennenzulernen, die für Konzeption, Entwurf und Umsetzung einer Modelinie erforderlich sind. Diese Kollektion erfasst meinen Stil und meine starke Bindung zu Ferrari perfekt. Was ich am meisten schätze, ist die Flexibilität und Bequemlichkeit der Kleidung, die auf Bewegung und Komfort ausgelegt ist und gleichzeitig ein kühnes und unverwechselbares Feeling vermittelt.“

Auch Rocco Iannone war von den Ergebnissen der Zusammenarbeit begeistert: „Diese Garderobe ist die perfekte Verschmelzung von Ästhetik, Design und Funktionalität und verkörpert gleichzeitig Charles‘ einzigartige Persönlichkeit und den grundlegenden Charakter von Ferrari. Gemeinsam haben wir einen sportlichen, modernen Look geschaffen.“



