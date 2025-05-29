Leidenschaft
Leclerc bekommt einen ersten Eindruck von der Mode aus Maranello
Von der Formel 1 zur Modekollektion. Am 21. Mai präsentierte Charles Leclerc in seiner Heimatstadt Monte Carlo die allererste „Leclerc x Ferrari“-Capsule, die von Ferrari-Kreativdirektor Rocco Iannone und seinem Team unter Mitwirkung des Fahrers entworfen wurde. Die Capsule ist eine natürliche Weiterentwicklung des Ferrari Cabinet-Konzepts, das mit der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2025 lanciert wurde und die Kernelemente und Signature-Codes des Ferrari-Universums zum Thema verkörpert. Dazu gehören eine schlanke Linienführung, der emotionale Einsatz von Farben, innovative Materialien und spezielle Finishs.
Die Capsule mit Oberbekleidung und Accessoires bietet einen Einblick in Charles‘ Alltag: Sie ist nicht nur von seiner Berufskleidung, sondern auch von seinem persönlichen Stil jenseits der Rennstrecke inspiriert, vom Reisen bis hin zur Freizeit. Jedes Teil verkörpert die Energie, Leidenschaft und Lebensfreude eines jungen, dynamischen Mannes, der eine entspannte, lässig-elegante Ästhetik bevorzugt, definiert durch einzigartige Grafiken und Details, die seine Identität als Formel-1-Champion widerspiegeln.
Zu den vielseitigen und funktionalen Basis-Teilen von Charles‘ Garderobe gehören Sweatshirts und T-Shirts mit Rennsport-Personalisierungen, Parkas und Baumwollhosen mit geräumigen Taschen, Fahreranzüge und Oberteile aus Funktionsgarnen mit 2D-Nähten und einem Relief-Effekt, der mit dem Buchstaben „L“ als Initial spielt. Denim, ein Markenzeichen des Ferrari-Stils, wird in einer leichten, gewaschenen Version angeboten, auch in der veredelten Version mit der charakteristischen Check 7X7-Steppung, sowie in einer Variante mit unregelmäßigen Farbspritzern, die durch Tauchfärbung erzielt werden.
„Die Zusammenarbeit mit Rocco und seinem Team an dieser Capsule Collection hat mir wirklich Spaß gemacht“, erklärte Leclerc, der am25. Mai bei seinem Heim-Grand-Prix von Monaco den zweiten Platz belegte. „Für mich war es eine einzigartige Gelegenheit, meine Kreativität auf eine neue Art und Weise jenseits des Rennsports zu erkunden. Es hat mir supergut gefallen, all die Details kennenzulernen, die für Konzeption, Entwurf und Umsetzung einer Modelinie erforderlich sind. Diese Kollektion erfasst meinen Stil und meine starke Bindung zu Ferrari perfekt. Was ich am meisten schätze, ist die Flexibilität und Bequemlichkeit der Kleidung, die auf Bewegung und Komfort ausgelegt ist und gleichzeitig ein kühnes und unverwechselbares Feeling vermittelt.“
Auch Rocco Iannone war von den Ergebnissen der Zusammenarbeit begeistert: „Diese Garderobe ist die perfekte Verschmelzung von Ästhetik, Design und Funktionalität und verkörpert gleichzeitig Charles‘ einzigartige Persönlichkeit und den grundlegenden Charakter von Ferrari. Gemeinsam haben wir einen sportlichen, modernen Look geschaffen.“
Die Capsule enthält außerdem aufregende Accessoires. Das Sortiment umfasst Fahrerhandschuhe, Sonnenbrillen mit Sichtschutz und dem Emblem des Cavallino Rampante, Baseballkappen, Hybrid-Sneaker mit doppelter Hiking-Schnürung und – selbstredend – die ikonische „Nello the Ferrari“-Werkzeugtasche, die von den Werkzeugkästen der Mechaniker inspiriert und mit Metallschrauben und Fransen verziert ist, die an die Mähne des Cavallino Rampante erinnern.
Leclercs erster Abstecher in die Modeszene wurde im Rahmen einer umwerfenden, dynamischen Modenschau präsentiert, die am 21. Mai am Nachmittag im Nikki Beach Monte Carlo stattfand. Die Event-Location auf dem Dach des legendären Fairmont Hotels in Monaco beherbergte VIPs und Führungskräfte von Ferrari, darunter auch der Vorstandsvorsitzende Benedetto Vigna, die die Show in einem anspruchsvollen und dennoch entspannten Ambiente genossen. Auf den Fotos zur Produkteinführung, die vom Fotografen Michael Bailey-Gates aufgenommen wurden, ist Charles Leclerc vor der wunderschönen Kulisse seiner Heimatstadt Monte Carlo zu sehen, umgeben von einem hellen und entspannten Ambiente, das als Inspiration für Palette der Kollektionsfarben mit warmen und frischen Tönen wie Beige, Hellblau, Weiß und Marineblau diente. Zweifarbige rote und weiße Akzente zieren die monegassische Flagge, die auf einem speziellen Etikett mit dem Logo „Ferrari x Charles Leclerc“ abgebildet ist.
Die Capsule ist bereits online auf Ferrari.com und in Boutiquen in Maranello, Mailand, Rom und Miami sowie im temporären Store im Fairmont Hotel in Monte Carlo erhältlich.