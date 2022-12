Blaues Juwel

Nachdem sie in einem Unternehmen, das sich auf Datenanalysen für das Gesundheitswesen spezialisiert hatte, großen beruflichen Erfolg erzielte, gab sie sich schließlich 2014 ihrer Leidenschaft für Ferrari hin und kaufte einen 458 Italia. Später, als ihr örtlicher Ferrari-Händler ihr das Tailor Made-Programm empfahl, hörte sie zu, war fasziniert, wollte aber warten, bis das richtige Auto auftauchte: „Es musste etwas Atemberaubendes sein.“ Als der 812 GTS auf den Markt kam, beschloss sie: „Ja! Das ist das Auto!“

Sie sitzt in einem typisch englischen Dorf in der schmerzlich schönen, ländlichen Grafschaft Devon, tief im Herzen von Englands beschaulichem „Westcountry“, und erinnert sich lebhaft an ihren Besuch in Maranello.

„Ich war vollkommen überwältigt, als ich die Tailor Made-Abteilung betrat“, gibt sie zu und lächelt breit. Es war das erste Mal, dass sie einen 812 GTS – der zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell in Großbritannien eingeführt worden war – aus nächster Nähe betrachten konnte.