Die Grande Dame des Motorsports

Nach einem Sieg bei der französische Rallye-Meisterschaft 1958 bot Triumph ihr einen Platz in seinem offiziellen Team an. Annie nahm an und holte im folgenden Jahr den ersten Platz bei der Rallye-Europameisterschaft. Sie ließ kein Rennen aus und versuchte sich auch in einem Einsitzer, einem Lola Mk2-Ford, bei der Formel Junior. Bei einem gemischten Junior-/Formel-2-Rennen im belgischen Chimay brach ihr Getriebe, dennoch belegte sie in der Gesamtwertung den 12. von 24 Plätzen und wurde Dritte in der Junior-Klasse. Zu ihren weiteren Erfolgen in den frühen 1960er Jahren zählen der fünfte Platz beim Bergrennen am Mont Ventoux, bei dem sie als erste Frau eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 100 Kilometern pro Stunde erreichte. Am 14. September startete sie bei der Tour Auto am Steuer eines Ferrari 250 GTO/64. Ihr Mann hatte den Wagen von Jacques Swaters gekauft, dem Gründer des Teams Écurie Francorchamps und renommiertem Ferrari-Importeur in Belgien, der selbst als guter Rennfahrer galt. Es war eine Berlinetta, die zur Legende werden und schwindelerregende Verkaufspreise erzielen sollte, doch das konnte damals noch niemand ahnen … Allseits bekannt war jedoch Ferraris Absicht, mit diesem Wagen den dritten GT-Weltmeistertitel in Folge zu erobern.

Sein 3-Liter-V12-Motor konnte kraftvolle 300 PS liefern: Diese Tatsache hatte Enzo Ferrari drei Jahre zuvor überrascht, als Stirling Moss während einer Pause im Qualifying beim Großen Preis von Italien 1961 in Monza den GTO-Prototyp auf dem Straßenkurs (ohne die Hochgeschwindigkeitsschleife) getestet und eine Zeit von 1 Minute und 45,4 Sekunden gegenüber der für Einsitzer üblichen Zeit von 1 Minute und 50 Sekunden erzielt hatte. Ferraris Kommentar dazu: „Nie zuvor haben wir einen GT vor den Formel-1-Autos gesehen!“ Als Anì zum letzten Geschwindigkeitstest auf der Strecke für die Tour Auto 1964 eintraf, wollte Enzo Ferrari sie treffen. Sie war ihm von Jacques Goddet, dem Schirmherrn des Rennens sowie des Radrennens Tour de France, vorgestellt worden.



