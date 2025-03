Alle für einen

Das Jahr 2024 war reich an sehr „sichtbaren“ Ergebnissen …

„In diesem Jahr fand die erste echte ‚One Ferrari‘-Veranstaltung statt, und zwar in Miami, an der alle verschiedenen Bereiche des Unternehmens – Racing, Sports Cars, Lifestyle – beteiligt waren. Außerdem haben wir in diesem Jahr mit der Einweihung des E-Buildings den Grundstein für unsere zukünftige Produktion gelegt. Zudem war es das Jahr des Family Day und großer sportlicher Erfolge, von Monte Carlo bis Monza in der Formel 1 über die 24 Stunden von Le Mans bis hin zu den 6 Stunden von Austin in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft; und es war das Jahr des F80, unseres neuen Supercars, das nach Modellen wie dem GTO, dem F40, dem F50, dem Enzo und dem LaFerrari den Weg für das nächste Jahrzehnt aufzeigt. Und last, but not least unser Engagement für das Wohlergehen unserer Mitarbeiter und ihrer Familien, denen wir regelmäßige Gesundheitschecks anbieten. All dies wäre ohne den Beitrag einer Vielzahl von Menschen nicht möglich gewesen. Und ich meine nicht nur unsere Mitarbeiter.“

Was heißt das?

„Wenn wir über das Team sprechen, müssen wir alle Beteiligten im Blick haben: unsere Partner, die Sponsoren, die Lieferanten. Nicht zu vergessen die Kunden, die Aktionäre oder Forschungszentren wie E-Cells Lab, das Labor, das Ferrari zusammen mit der Universität von Bologna für die Untersuchung von Materialien und der physikalischen und chemischen Eigenschaften ihrer Zellen eingerichtet hat, um innovative Lösungen für Batterien zu finden. Heute muss jeder dieser Bereiche mehr denn je als vollwertiges Teammitglied betrachtet werden. Der Aufbau solider und langanhaltender Beziehungen ist nicht nur eine Strategie, sondern von grundlegender Bedeutung für das Endergebnis.“

Wenn wir dies in einem Slogan ausdrücken wollten?

„Wir müssen uns immer für das ‚Ökosystem‘ entscheiden, nicht für das ‚Ego-System‘. Nur so kann man langfristig wichtige und nachhaltige Ergebnisse erzielen.“