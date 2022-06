Dave Sr., in jungen Jahren ein erfolgreicher Kartfahrer, bevor er sich auf sein florierendes Geschäft - Heizung und Klimaanlagen - konzentrierte, begann in der Coppa Shell und stieg schnell auf. 2020 gewann er die Ferrari Challenge Nordamerika Trofeo Pirelli AM in einem 488 Challenge Evo.

2019 war Dave Jr. endlich alt genug, um seine Renn-Karriere in der Coppa Shell zu starten, und entdeckte schnell, dass er ein Händchen für die Strecke geerbt hatte. Im Jahr darauf, als Dave Sr. die Trofeo Pirelli Am gewann, erzielte Dave Jr. mit einem fünften Platz in Daytona seine erste Top-10-Platzierung.

Im Jahr 2021 sollte sich das Blatt wenden. Diesmal war es Dave Jr., der mit seinem 488 Challenge Evo den Gesamtsieg in der Coppa Shell Nordamerika errang. Sein Vater belegte bei der Trofeo Pirelli AM2 in Nordamerika den dritten Platz. Das Endergebnis: Beide Musials werden 2022 in die Trofeo Pirelli aufsteigen, der Senior in die Trofeo Pirelli und der Junior in die Trofeo Pirelli AM.