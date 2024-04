Eine Revolution im Kundenerlebnis

Kein einfaches Unterfangen, wenn man sich die Zahlen vor Augen hält: 74 Händlerbetriebe, etwa 80 Showrooms und über 120 offizielle Dienstleister, die alle auf Strategien und Lösungen aus Maranello vertrauen. Die Ergebnissen sind jedoch spektakulär, denn dadurch, dass die unterschiedlichen Fähigkeiten verschiedener Menschen genutzt werden, verbreiten sich neue Ideen und bewährte Verfahren schneller. Eine Entwicklung in Belgien könnte für die Türkei von Interesse sein, ein Problem in Skandinavien könnte dank einer Erfahrung in Südafrika gelöst werden. Das alles geschieht in dem Wissen, dass jemand, der sich an den FEA Hub wendet, praktisch in ganz Europa nach Möglichkeiten sucht, die in Maranello entwickelten Pläne umzusetzen.

Durch die Bündelung von Fähigkeiten kann der beste Weg in einem europäischen Markt gefunden werden, der selbst sehr vielfältig ist – angefangen bei „traditionellen“ Ländern wie Italien, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und der Schweiz bis hin zu Ländern wie Polen und der Tschechischen Republik, die sowohl vom Alter als auch vom Markt her ein jüngeres Profil aufweisen.