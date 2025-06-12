Eine Traumfahrt für Maya

Vor allem aber wirkt der 12Cilindri Spider bereit für seinen großen Auftritt. Und Maya Weug, einer der Stars der Scuderia Ferrari Driver Academy, kann es kaum erwarten, ihn zu steuern. Im Jahr 2021 schrieb sie im Alter von 16 Jahren Geschichte, als sie als erste weibliche Fahrerin der Academy beitrat. Seitdem hat sie immer wieder ihr Können auf der Rennstrecke unter Beweis gestellt. 2024 fuhr sie mit der offiziellen Scuderia Ferrari HP-Lackierung, gewann ihr letztes Rennen des Jahres und sicherte sich den dritten Platz in der F1-Academy-Meisterschaft.

Maya folgt zunächst der Straße, die aus der Stadt hinaus dicht am See entlang führt. Die Umgebung ist perfekt, um die Leichtigkeit und Gran-Turismo-Natur des 12Cilindri Spider zu genießen, dessen speziell kalibrierte Federung für ein geschmeidiges und komfortables Fahrverhalten sorgt.

Doch die Hügel und Serpentinen locken. Hier beginnt Maya, das Leistungspotenzial des außergewöhnlichen 6,5-Liter-Saugmotors zu erforschen. Wie fühlt es sich an, mit 12 Zylindern und satten 830 PS zu fahren?

„Die Beschleunigung ist unglaublich“, schwärmt Maya. „Sie scheint ohne Limit. Es ist ein verrücktes Gefühl auf diesen Straßen mit bis zu 9.500 U/min zu fahren – und mit offenem Dach fühlt es sich noch viel schneller an! Doch gleichzeitig fühlt man sich wirklich sicher… man hat stets das Gefühl, die volle Kontrolle zu haben. Das ist eines der beeindruckendsten Dinge an diesem Auto.“



