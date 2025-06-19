DER F80 ÜBERRASCHT CHARLES UND LEWIS

Es sollte ein wettkampffreier Tag werden. Keine Telemetrie, kein Pokal, keine Rundenzeiten – nur zwei F1-Teamkollegen, die auf der Rennstrecke jede Menge Spaß haben. Doch mit ihrer Ankunft in Fiorano flammt auch der Wettbewerbsgeist von Charles Leclerc und Lewis Hamilton auf. Nicht zuletzt, weil sie den neuen F80 testen sollen – das Hybrid-Supercar mit Allradantrieb, das Ferraris Siegerwagen von Le Mans, den 499P, zum Vorbild hat.

Leclerc setzt sich als Erster ans Steuer und fährt in die Box, um seinen englischen Teamkollegen zu begrüßen. „Komm, sei mein Co-Pilot“, sagt Charles mit seinem typischen verschmitzten Lächeln. „Ich habe noch nicht richtig losgelegt. Ich habe auf dich gewartet.“ Lewis setzt sich zu ihm in das 1+-Cockpit, neugierig, aber auch ein bisschen besorgt.



