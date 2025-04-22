Leidenschaft
Ein V12, der eines Königs würdig ist
Die Popmusik-Sensation Jay Chou, vielleicht besser als „King of Mandopop‟ bekannt, versteht es, R&B, Hip-Hop, Rock und traditionelle chinesische Musik meisterhaft miteinander zu verschmelzen. Dabei entsteht ein einzigartiger und unverwechselbarer Musikstil. Seit seinem Einstieg in die Branche im Jahr 2000 und der Veröffentlichung seines neuesten Albums /Greatest Works of Art/ im Jahr 2022 hat er die musikalischen Grenzen immer wieder verschoben.
Aber der in Taipeh geborene Musiker (und außerdem noch Schauspieler, Autor, Regisseur und Philanthrop) hegt auch eine Leidenschaft für Autos. Chou spielte die Hauptrolle im Kultfilm /Initial D/ über Straßenrennen, trat beim Formel-1-Grand-Prix von Singapur auf und besaß sogar schon einen LaFerrari Aperta, das Cabrio-Supercar der Serie Speciale zum 70-jährigen Bestehen von Ferrari.
Die Musiklegende – ein Freund der Ferrari-Familie – verbrachte kürzlich zwei Tage in Maranello, um das Design seiner neuen Errungenschaft nach inspirierenden Gesprächen mit Flavio Manzoni fertigzustellen: Der Ferrari 12Cilindri Spider soll dank Ferrari Tailor Made mit seiner ganz eigenen Persönlichkeit ausgestattet werden.
Nachdem Jay Chou zwei ausverkaufte Konzerte in Dubai veranstaltet hatte, machte er sich sofort auf den Weg nach Maranello. Er teilte seine Erfahrung mit folgenden Worten: „Ich freue mich sehr, durch diesen Tailor Made-Prozess in den Geist von Ferrari eintauchen zu können. Während des gesamten Designprozesses wusste ich die beispiellose Handwerkskunst der Marke, die Autos zu Kunstwerken macht, wirklich zu schätzen. Das gemeinsam kreierte Auto wird auch meine eigene, einzigartige Vision widerspiegeln. Der gesamte Produktionsprozess wird etwa ein Jahr dauern.‟
Nach einem höchst kreativen Nachmittag endete der erste Tag mit einem Besuch im Audioraum, wo Chou in den Prozess der Feinabstimmung des charakteristischen Klangs der V6-, V8- und V12-Motoren von Ferrari eintauchte. Nach eigenem Bekunden fand er die Erfahrung „faszinierend‟.
„Als Musiker habe ich schon früher den Sound von Sportwagenmotoren in meine Musik eingebaut, aber ich wusste nicht, wie viel Sorgfalt Ferrari auf die Perfektionierung dieses Sounds verwendet. Es ist unglaublich!‟, schwärmte er.
Der zweite Tag begann mit Jays erster exklusiver Testsession auf der Rennstrecke in Fiorano, wo er sich mit dem Le-Mans-Hypercar-Ferrari-Werksfahrer Yifei Ye unterhielt, bevor er sich ans Steuer eines 12Cilindri setzte.
Anschließend erhielt der einflussreiche Musiker Zugang zu allen Bereichen im Headquarter in Maranello, inklusive Halt in der Abteilung Classiche, im Museo Ferrari und an der Fahrzeug-Montagelinie. In Begleitung von Ye warf er auch einen genaueren Blick auf das Gebäude der Competizioni GT Racing Division, wo er zu diesem besonderen Anlass Fotos mit Ferrari F1-Rennwagen der Vergangenheit machte. Zum Abschluss entspannte er sich im Cavallino Restaurant, genoss leckeren Kaffee und kostete den Moment in vollen Zügen aus, um diese herrliche Reise perfekt ausklingen zu lassen.
„Die ganze Erfahrung hat mich wirklich beeindruckt‟, so Chou. „Jetzt weiß ich voll und ganz zu schätzen, wie Ferrari Technologie, Geschwindigkeit und außergewöhnliche Handwerkskunst vereint! Kein Wunder, dass so viele Menschen auf der ganzen Welt ganz verrückt nach Ferrari sind!‟
Die technischen Spezifikationen seines maßgeschneiderten Ferrari 12Cilindri Spider sind noch nicht bekannt, da Jay Chou die Überraschung lieber erst zu einem späteren Zeitpunkt enthüllen möchte.
„Was das Design betrifft, so könnte es sich um dezenten Luxus mit ein paar Retro-Elementen und vielleicht einem Hauch von spielerischem Spaß handeln‟, deutet er an, ‚aber ich halte die Details vorerst noch unter Verschluss. Ich bin zuversichtlich, dass das fertige Produkt eine angenehme Überraschung sein wird!‟