Ein V12, der eines Königs würdig ist

Die Popmusik-Sensation Jay Chou, vielleicht besser als „King of Mandopop‟ bekannt, versteht es, R&B, Hip-Hop, Rock und traditionelle chinesische Musik meisterhaft miteinander zu verschmelzen. Dabei entsteht ein einzigartiger und unverwechselbarer Musikstil. Seit seinem Einstieg in die Branche im Jahr 2000 und der Veröffentlichung seines neuesten Albums /Greatest Works of Art/ im Jahr 2022 hat er die musikalischen Grenzen immer wieder verschoben.

Aber der in Taipeh geborene Musiker (und außerdem noch Schauspieler, Autor, Regisseur und Philanthrop) hegt auch eine Leidenschaft für Autos. Chou spielte die Hauptrolle im Kultfilm /Initial D/ über Straßenrennen, trat beim Formel-1-Grand-Prix von Singapur auf und besaß sogar schon einen LaFerrari Aperta, das Cabrio-Supercar der Serie Speciale zum 70-jährigen Bestehen von Ferrari.

Die Musiklegende – ein Freund der Ferrari-Familie – verbrachte kürzlich zwei Tage in Maranello, um das Design seiner neuen Errungenschaft nach inspirierenden Gesprächen mit Flavio Manzoni fertigzustellen: Der Ferrari 12Cilindri Spider soll dank Ferrari Tailor Made mit seiner ganz eigenen Persönlichkeit ausgestattet werden.