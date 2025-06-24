Ein einzigartiges Tribut

30 Jahre lang war die Mille Miglia der ultimative Test für fahrerisches Können und starke Nerven – ein Straßenrennen über 1000 Meilen, das quer durch Italien führte, wobei die Sieger die Strecke in nur 10 Stunden bewältigten.

Eine Reihe tragischer Unfälle besiegelte schließlich das Ende des Rennens: Die letzten Mille Miglia fanden im Jahr 1957 statt. Heute würdigt das Ferrari Tribute 1000 Miglia das wohl schönste Straßenrennen der Welt – und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, die Strecke an fünf unvergesslichen Tagen in einem etwas gemäßigteren Tempo zu erleben.

Die sechzehnte Ausgabe der Veranstaltung fand vom 17. bis 21. Juni statt und umfasste eine 1.900 km lange Achterschleife, die sich von Brescia gen Süden bis Rom und zurück erstreckte.

Als die Gäste am Dienstagnachmittag in Desenzano del Garda eintrafen, um Startnummern und Straßenkarten abzuholen, wurde deutlich, wie vielfältig die Teilnehmerliste war. Ein 250 GT Berlinetta Lusso aus dem Jahr 1964 war der älteste Ferrari, der die anspruchsvolle Strecke in Angriff nahm. Zu den neuesten Fahrzeugen gehörten drei SP3 Daytonas, und auch die Jahrzehnte dazwischen waren gut vertreten – von Dinos über Testarossas bis hin zu F40s und Enzos. Sie alle starteten aus der malerischen Stadt am Südwestufer des Gardasees.



