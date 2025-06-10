Zwischen 1960 und 1965 war Ferrari das Team, das es im Langstreckenrennsport zu schlagen galt. Mit einer Reihe von auf dem Ferrari 250 und dem Testa Rossa basierenden Sportrennwagen erzielte der Rennstall in Le Mans sechs Siege in Folge. Eine Leistung, die bis heute unübertroffen ist.

In diesem Jahr geht Ferrari als Favorit in das prestigeträchtigste Langstreckenrennen der Welt und hofft, mit dem modernen Nachfahren dieser berühmten Modelle – dem 499P – den dritten Le-Mans-Sieg in Folge zu erringen.

In diesem Artikel erfahren Sie mehr zu den außergewöhnlichen Autos, den Fahrern und den Geschichten, welche die 1960er Jahre und die goldene Ära von Ferrari mit dem Erfolg von heute verbinden.



