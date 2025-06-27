Ferrari bringt sein Rennsporterbe auf hohe See

Zwei Steuerräder, Platz für mehr als acht Passagiere, eine Länge von über 30 Metern und die Fähigkeit, in die Luft zu steigen – Maranello entwickelt einen Ferrari, der seinesgleichen sucht. Wir sprechen von „Hypersail“, dem ersten Vorstoß der Marke in die Welt der Hochseeregatten.

Das futuristische Yachtprojekt – erstmals im letzten Sommer angekündigt – wurde in Maranello im Rahmen einer Sonderveranstaltung mit italienischer und ausländischer Presse vorgestellt. Gastgeber waren der Ferrari Executive Chairman John Elkann, der weltbekannte italienische Solosegler und Hypersail Team Principal Giovanni Soldini, der Chief Technology Officer Matteo Lanzavecchia und Marco Ribigini, Team Leader.

Warum dieser Einstieg in die Welt des Segelsports? Elkanns Antwort: „Weil wir es einfach tun mussten. Denn was treibt Ferrari an? Es geht um Leidenschaft und Kompetenz im Dienste des Unmöglichen.“ Nach einigen näheren Ausführungen zur Idee hinter dem Projekt fügte er hinzu, dass es die Rennsportidentität von Ferrari stärken werde, da das Unternehmen so eine andere Art von Langstreckenrennen für sich entdecken könne. Denn das Hochseesegeln ist die wohl extremste Form des Langstreckenrennens: Alles kann passieren, überall, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Es gibt keine Pace Cars und keine Boxencrews in der Nähe, die helfen könnten.



