Per Fähre von der Spitze Manhattans aus wagt sich der Ferrari F80 an die Freiheitsstatue und an Ellis Island heran – ewige Symbole für New York als Tor zu Amerika und Schmelztiegel der Welt. Die legendäre Skyline von Manhattan erhebt sich stolz in der Ferne und zeugt von den grenzenlosen Möglichkeiten der menschlichen Ambitionen.