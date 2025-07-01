Schönheit, neu definiert

In den 1950ern bis in die 1960er-Jahre hinein war Ferrari für seine Grand Tourer bekannt, die zu den schönsten der Welt zählten. Tatsächlich konstruierte das Unternehmen aus Maranello in dieser Zeit – wenn es um Straßenautos ging – ausschließlich dieses Modell.

Der neue Ferrari Amalfi – ein 2+ Coupé mit V8-Motor, das an die Stelle des Roma tritt – lässt diese glorreiche Ära mit einer verführerischen Aluminiumkarosserie wieder aufleben. Die edle Karosserie des Amalfi perfektioniert die elegante Schönheit des Roma und erinnert an die zeitlosen Grand Tourer. Sie zeichnet sich durch scharfe Linien, geometrische Volumen und eine klare, zeitgenössische Ästhetik aus, die ihren ganz eigenen Charakter hat: Tatsächlich unterscheidet sich jedes äußere Karosserieteil im Vergleich zum Roma.



