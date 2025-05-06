Ein Speciale für die Sonne

Ferrari kombiniert seit 2008 seine am stärksten fahrerorientierten Sportwagen mit dem aufregenden Fahrgefühl mit offenem Verdeck. Jetzt setzt der 296 Speciale A das Erbe von Scuderia 16M, 458 Speciale A und 488 Pista Spider fort, um Engagement und Spaß wie nie zuvor zu bieten.

Wie seine Vorgänger verbindet der 296 Speciale A das Beste aus dem straßengängigen GTS mit der Extra-Attitüde der Ferrari Challenge und 296 GT3-Rennwagen. Diesmal legt jedoch ein stark überarbeiteter Plug-in-Hybrid-Antrieb die Messlatte höher und bietet die bisher größte Leistungssteigerung zwischen den Generationen.

Die Leistung des 3,0-Liter-Doppelturbo-V6-Motors klettert um 37 PS auf 700 PS, während der Elektromotor – sauber integriert zwischen Motor und Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe – weitere 180 PS – eine Steigerung um 13 PS – hinzufügt. Die kombinierten 880 PS liefern rund 50 PS mehr als der 296 GTS, ganz zu schweigen von unglaublichen 160 PS beim Pista Spider.



