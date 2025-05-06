Fahrzeuge
Ein Speciale für die Sonne
Ferrari kombiniert seit 2008 seine am stärksten fahrerorientierten Sportwagen mit dem aufregenden Fahrgefühl mit offenem Verdeck. Jetzt setzt der 296 Speciale A das Erbe von Scuderia 16M, 458 Speciale A und 488 Pista Spider fort, um Engagement und Spaß wie nie zuvor zu bieten.
Wie seine Vorgänger verbindet der 296 Speciale A das Beste aus dem straßengängigen GTS mit der Extra-Attitüde der Ferrari Challenge und 296 GT3-Rennwagen. Diesmal legt jedoch ein stark überarbeiteter Plug-in-Hybrid-Antrieb die Messlatte höher und bietet die bisher größte Leistungssteigerung zwischen den Generationen.
Die Leistung des 3,0-Liter-Doppelturbo-V6-Motors klettert um 37 PS auf 700 PS, während der Elektromotor – sauber integriert zwischen Motor und Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe – weitere 180 PS – eine Steigerung um 13 PS – hinzufügt. Die kombinierten 880 PS liefern rund 50 PS mehr als der 296 GTS, ganz zu schweigen von unglaublichen 160 PS beim Pista Spider.
Sogar das Gewicht des Motors sinkt um enorme 9 kg. Einige dieser Einsparungen stammen von strukturellen Komponenten wie Titan-Verbindungselementen und einem bearbeiteten Motorblock und Kurbelgehäuse, um überschüssiges Metall zu entfernen, aber Ferrari konnte auch beim Interieur einsparen. Titan-Pleuelstangen, eine Kurbelwelle aus nitriertem Stahl und verbesserte Kolben wie beim neuen Supercar F80 tragen allesamt zu einer Reduzierung der rotierenden und hin- und hergehenden Masse um 2,2 kg bei. Und mit weniger Masse zum Drehen wird ein ohnehin schon spritziger Motor noch energiegeladener.
Weitere 41 kg Einsparungen werden zum Teil dank Karbonfaser für einige Karosserieteile, die Sitze und die Türverkleidungen erzielt, was zu einem Trockengewicht von insgesamt nur 1490 kg beiträgt.
Während sich einige Ferrari-Ingenieure der Reduktion von Kilos verschrieben haben, waren ihre Kollegen in der Aerodynamik damit beschäftigt, sie wieder hinzuzufügen, wenn auch in völlig komplementärer Weise. Man beachte zum Beispiel den vom 296 Challenge inspirierten Aero-Dämpfer, der die Luft durch den vorderen Stoßfänger und die Motorhaube leitet, um besonders beim Beschleunigen und Bremsen für zusätzliche Stabilität zu sorgen, und den neuen aktiven Heckflügel, der von vertikalen Finnen eingerahmt wird, die sich nach oben erheben und die formschönen hinteren Kurven des Speciale A umschlingen.
Diese Innovationen tragen zu einem Spitzenwert von 435 kg Abtrieb – 20 Prozent mehr als beim 296 GTS – und einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Coupé-Geschwister des Speciale bei. Dafür sorgen die nahezu identischen Profile und ein paralleles Entwicklungsprogramm der beiden Modelle.
Der 296 GTS ist dank seines kurzen Radstands und des tief angesetzten 120° V6-Motors bereits ein Maßstab für Agilität und Balance, aber der Speciale A geht dank leichterer Titanfedern, neuer Dämpfer aus dem GT3-Rennwagen, dem neuesten ABS Evo Bremssteuersystem und Michelin Cup 2 Reifen noch einen Schritt weiter. Statistiken zufolge ist der maximale Rollwinkel um 13 Prozent reduziert, aber Ihr Hosenboden spürt mehr Stabilität und das Selbstvertrauen, auf der Strecke noch härter zu pushen.
Für noch mehr Fahrspaß verfügt der Speciale A über ein einfahrbares Hardtop, das die Raffinesse eines Coupés bietet, sich aber auch bei niedrigen Geschwindigkeiten in nur 14 Sekunden öffnet und schließt. Die vertikale Glasscheibe hinter den Passagieren bietet weitere Vielseitigkeit und lässt sich absenken, um frische Luft und mehr V6-Sound in die Kabine zu lassen – perfekt für unperfektes Wetter und für noch mehr akustische Dramatik auf Highspeed-Runden durch ein neues Design mit einem Einfach-Endrohr. Und doch bietet der Speciale A geräuscharme Null-Emissionen bei Fahrten bis zu 25 km. Ein Hardcore-Spider mit einer sagenhaften Flexibilität.
Angesichts seiner Vorgänger, die zu den begehrtesten Sammlerstücken aller modernen Ferraris gehören – mit beachtlichen Werten, die diesen Status widerspiegeln – wird dieser sonnenhungrige Speciale wohl zum heißen Eisen.