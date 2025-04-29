Sonderbehandlung

Die Erwartungen an den neuen Ferrari 296 Speciale sind exorbitant, und das nicht nur, weil er verspricht, dem 296 GTB, dem Maßstab in Sachen Fahrspaß, noch mehr Spannung zu verleihen. Die Neuvorstellung muss außerdem dort anknüpfen, wo Challenge Stradale, 430 Scuderia, 458 Speciale und 488 Pista aufgehört haben – Ikonen der Serie Speciale, die dafür bekannt sind, die Kluft zwischen GT-Rennwagen und den Mittelmotor-Sportwagen, auf denen sie basieren, zu überbrücken.

Beruhigenderweise bleibt die Formel des 296 Speciale ihrer Vorlage treu, mit mehr Leistung, weniger Gewicht, zusätzlichem Abtrieb und noch präziserem Handling für ein insgesamt intensiveres Erlebnis. Entscheidend war, dass sich das Engineering-Team der Aufgabe widmete, einen neuen Maßstab für Fahrspaß zu setzen und Grenzen wie nie zuvor zu verschieben.

Natürlich spielt auch hier der Technologietransfer aus dem Motorsport eine wichtige Rolle. Die Rennwagen 296 GT3 und 296 Challenge bringen ihren Einfluss ein, ebenso wie Erkenntnisse aus der Formel 1 und dem Le Mans-Sieger 499P.



