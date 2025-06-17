Vom Corso Pilota nach Le Mans

Vor 2020 beschränkten sich Custodio Toledos Rennsporterfahrungen auf Rennen auf der Go-Kart-Bahn. Dieses Jahr gibt der Softwareunternehmer sein Debüt bei den 24 Stunden von Le Mans und fährt einen Ferrari 296 GT3 mit dem Team Richard Mille AF Corse.

Der 55-Jährige verdankt seine Entwicklung vom Amateur zum mehrfachen Rennsieger dem Corso Pilota – Ferraris Programmserie mit zweitägigen Fahrkursen.

Die Reise beginnt im Jahr 2019. Nach fast zwei Jahrzehnten harter Arbeit verkaufte Toledo das Softwareunternehmen, das er in seiner Wahlheimat Miami mitbegründet hatte. Zur Belohnung gönnte er sich einen 488 GTB – seinen ersten Ferrari.

Im Oktober 2020 meldete sich Toledo für das Corso Pilota Sport-Programm im Thermal Club in Palm Springs an, um seine Fahrkünste zu verbessern. Der zweitägige Kurs war eine Einführung für Anfänger in das Hochleistungsfahren und umfasste Einzelunterricht, schnelle Runden, Übungen zur Fahrzeugkontrolle und eine Einführung in die Telemetrie. Toledo war begeistert.

„Es war das erste Mal, dass ich mit einem Ferrari auf der Rennstrecke gefahren bin. Ich fühlte mich wie im Himmel“, erinnert er sich.

Jener Tag Ende 2020 war für ihn ein augenöffnendes Erlebnis: „Die wichtigste Erkenntnis war, wie sehr man Ferraris bei hoher Geschwindigkeit vertrauen kann, besonders beim Bremsen – das hat mir wirklich geholfen, zu verstehen und zu schätzen, was ein Ferrari leisten kann.“

Ein erster Hinweis auf Toledos Naturtalent war sein Sieg beim Zeitfahren am Kursende.