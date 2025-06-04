Fahrzeuge
Andalusisches Abenteuer
Am ersten Tag fuhr die Cavalcade von der Plaza de America in Sevilla nach Morón de la Frontera, dem Tor zur Region Sierra Sur, bevor es weiter nach Arcos de la Frontera ging – ein malerisches „weißes Dorf“, das auf einer Klippe mit Blick auf das Guadalete-Tal thront.
Nachdem sie sich durch die Hügel von Medina Sidonia durchgeschlängelt hatte, erreichte die Cavalcade Cadiz, die alte atlantische Hafenstadt. Anschließend ging es zurück nach Sevilla durch Jerez de la Frontera führte – eine Stadt, die für ihren Sherry und ihre Reittraditionen bekannt ist, ganz zu schweigen von der ehemaligen F1-Rennstrecke, die etwas außerhalb der Stadt liegt.
Eine Fahrt durch die bezaubernde andalusische Landschaft eröffnete den zweiten Tag: Die Ferraris kurvten im Konvoi durch das Guadalquivir-Tal Richtung Lora del Río und entlang des Stausees Embalse de José Torán. Der Besuch des majestätischen Palacio Portocarrero in Palma del Río – ein architektonisches Juwel der Renaissance, umgeben von Orangenbäumen und Palmen – war eines von vielen Highlights.
Am dritten Tag zog die Ferrari Cavalcade landeinwärts in die imposanten andalusischen Berge. Die Crews durchquerten die spektakuläre Sierra de Grazalema und besuchten die atemberaubende Stadt Ronda. Es folgte die Bergabfahrt nach Marbella an der Mittelmeerküste.
Nach etwas Entspannung im schicken Puerto Banús nahmen die Ferraris die nächsten Hügel in Angriff und ließen den Tag mit schnellen Runden auf dem renommierten Circuito Ascari – benannt nach Ferraris erstem Formel-1-Weltmeister Alberto Ascari – ausklingen.
Am letzten Tag bestaunten die Teams authentische ländliche Gegenden und typische Kleinstädte Andalusiens auf dem Weg nach Osuna, einer der elegantesten Städte der Provinz Sevilla. Außerdem besuchten sie exklusiv den El Coto Las Canteras, einen pompösen Steinbruch, der als „Petra von Andalusien“ bekannt ist.