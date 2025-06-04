Fahrzeuge

Andalusisches Abenteuer

Text: Ben Barry

Hundertfünfzehn Ferrari-Fahrer und Beifahrer erlebten letzte Woche eine außergewöhnliche Tour durch Andalusien im Rahmen der Ferrari Cavalcade Siviglia 2025, die zu einer unvergesslichen spanischen Odyssee aufbrach.

Von einem luxuriösen Ausgangspunkt in der Altstadt von Sevilla aus legten Ferrari-Besitzer aus über 25 Ländern vier Tage und 1500 km zurück, um historische Landschaften sowie malerische Dörfer zu erkunden und einige der schönsten Straßen Europas zu befahren. Unterwegs lernten sich die Fahrer näher kennen und verkosteten Spezialitäten der andalusischen Küche, was das Erlebnis noch unvergesslicher machte.

Die Autos stehen vor der Plaza de América in Sevilla zum Start der Ferrari Cavalcade 2025 in einer Reihe

Am ersten Tag fuhr die Cavalcade von der Plaza de America in Sevilla nach Morón de la Frontera, dem Tor zur Region Sierra Sur, bevor es weiter nach Arcos de la Frontera ging – ein malerisches „weißes Dorf“, das auf einer Klippe mit Blick auf das Guadalete-Tal thront.

Nachdem sie sich durch die Hügel von Medina Sidonia durchgeschlängelt hatte, erreichte die Cavalcade Cadiz, die alte atlantische Hafenstadt. Anschließend ging es zurück nach Sevilla durch Jerez de la Frontera führte – eine Stadt, die für ihren Sherry und ihre Reittraditionen bekannt ist, ganz zu schweigen von der ehemaligen F1-Rennstrecke, die etwas außerhalb der Stadt liegt.

Sehen Sie die Highlights der Ferrari Cavalcade Siviglia

Eine Fahrt durch die bezaubernde andalusische Landschaft eröffnete den zweiten Tag: Die Ferraris kurvten im Konvoi durch das Guadalquivir-Tal Richtung Lora del Río und entlang des Stausees Embalse de José Torán. Der Besuch des majestätischen Palacio Portocarrero in Palma del Río – ein architektonisches Juwel der Renaissance, umgeben von Orangenbäumen und Palmen – war eines von vielen Highlights.

Am dritten Tag zog die Ferrari Cavalcade landeinwärts in die imposanten andalusischen Berge. Die Crews durchquerten die spektakuläre Sierra de Grazalema und besuchten die atemberaubende Stadt Ronda. Es folgte die Bergabfahrt nach Marbella an der Mittelmeerküste.

Die Gäste erlebten ihre Ferraris auf einigen der schönsten Autostrecken Andalusiens

Nach etwas Entspannung im schicken Puerto Banús nahmen die Ferraris die nächsten Hügel in Angriff und ließen den Tag mit schnellen Runden auf dem renommierten Circuito Ascari – benannt nach Ferraris erstem Formel-1-Weltmeister Alberto Ascari – ausklingen.

Am letzten Tag bestaunten die Teams authentische ländliche Gegenden und typische Kleinstädte Andalusiens auf dem Weg nach Osuna, einer der elegantesten Städte der Provinz Sevilla. Außerdem besuchten sie exklusiv den El Coto Las Canteras, einen pompösen Steinbruch, der als „Petra von Andalusien“ bekannt ist.

Die Tour führte die Gäste in die alte Hafenstadt Cádiz und endete mit einer Parade durch das Herz Sevillas

Ein letztes Mal kehrten die Gäste nach Sevilla zurück – inklusive Parade durch das historische Zentrum sowie durch Lantejuela und Marchena. An diesem Abend fand eine Wohltätigkeitsauktion mit Sammlerstücken – einzigartigen Ferrari-Konstruktionserfolgen, die vom Centro Stile neu gestaltet wurden – und exklusiven Erlebnissen statt. Mit dem Erlös werden Bildungsprojekte unterstützt.

Nach vier Tagen der Erkundung einer der fesselndsten Regionen Spaniens – zusammen mit neu geschlossenen Freundschaften aus der Community – fiel schließlich der Vorhang der Cavalcade Siviglia.

