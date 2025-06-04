Hundertfünfzehn Ferrari-Fahrer und Beifahrer erlebten letzte Woche eine außergewöhnliche Tour durch Andalusien im Rahmen der Ferrari Cavalcade Siviglia 2025, die zu einer unvergesslichen spanischen Odyssee aufbrach.





Von einem luxuriösen Ausgangspunkt in der Altstadt von Sevilla aus legten Ferrari-Besitzer aus über 25 Ländern vier Tage und 1500 km zurück, um historische Landschaften sowie malerische Dörfer zu erkunden und einige der schönsten Straßen Europas zu befahren. Unterwegs lernten sich die Fahrer näher kennen und verkosteten Spezialitäten der andalusischen Küche, was das Erlebnis noch unvergesslicher machte.



