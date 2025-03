Sein Name bestätigt, dass der 12Cilindri Spider der jüngste in einer Reihe ist, die bis in die Anfänge von Ferrari zurückreicht – eine Ära, die umso glamouröser wird, je weiter wir uns von ihr entfernen. Ein Hauch von Nostalgie ist unvermeidlich, aber dieses Auto ist auch in jeder anderen Hinsicht aufregend. Er sieht spektakulär aus, seine einteilige Motorhaube und die vorderen Kotflügel (der so genannte ‚cofango‘) verzichten auf seitliche Fugen oder unnötige Spielereien, während er geschickt auf den 365 GTB4 der späten sechziger Jahre verweist. Die Scheinwerfer ragen wie Klingen aus einem langgestreckten Band, eine minimalistische Vorrichtung, die sich am Heck spiegelt. Das Centro Stile hat es verstanden, die immensen technischen und aerodynamischen Anforderungen von Ferrari unter einen Hut zu bekommen, aber auch die Welt der Kunst, der Architektur und der Luftfahrt sind Referenzen.

Das Markenzeichen des Spider ist sein einfahrbares Hardtop, das dem 12Cilindri Spider eine unverwechselbare Ästhetik verleiht. Die ‚Finnen‘ hinter jedem Sitz bieten einen starken visuellen Aufhänger und bewegen sich im Einklang nach oben, um einen Verdeckmechanismus aufzunehmen, der sich bei einer Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h in 14 Sekunden zusammenfaltet. Ein diskretes Aero-Element an der Spitze der Finnen glättet den Luftstrom über dem Heck des Fahrzeugs, wenn das Verdeck eingefahren ist, und reduziert die Turbulenzen im Cockpit.