FERRARI 12CILINDRI TAILOR MADE

I N S P I R I E R T V O N T R A D I T I O N , G E P R Ä G T V O N I N N O V A T I O N

Ein multidisziplinärer Dialog über drei Kontinente hinweg war die Grundlage für diese einzigartige Kreation.

Südkoreanische Kunstfertigkeit trifft auf das Know-how des Ferrari Styling Centre und die kulturelle Vision von COOL HUNTING®. Fast zwei Jahre kreativer Entwicklung haben die pulsierende künstlerische Energie Koreas in Ferraris innovativstes Tailor Made-Fahrzeug umgesetzt und damit neue Maßstäbe in der individuellen Fahrzeuggestaltung gesetzt.



