Zweite Runde in Le Castellet für die Passione Ferrari Club Challenge

Die Passione Ferrari Club Challenge wird fortgesetzt, der adrenalingeladene Renntag für 488 Challenge und 488 Challenge EVO Besitzer, die in einem spannenden Rennen gegen die Stoppuhr um die beste Rundenzeit kämpfen.

Im Mai fand die Meisterschaft auf der französischen Paul-Richard-Rennstrecke in Le Castellet statt, einer der berühmtesten Rennstrecken Europas, auf der sich die „Courbe de Signes“ befindet, eine der schnellsten Kurven, in der F1-Einsitzer auf der Mistral-Geraden (1,8 km) mehr als 340 km/h erreichen.

Die 56 Fahrer aus ganz Europa konnten ihre Fahrleistungen verbessern und einen Tag im Zeichen der Ferrari-Leidenschaft erleben, an dem auch einige interessante Aktivitäten außerhalb der Rennstrecke stattfanden.

Nach der Etappe in Le Castellet wird der Passione Ferrari Club Challenge am 16. Juni in Ungarn auf der Rennstrecke Hungaroring in Budapest die dritte Runde der Saison antreten.