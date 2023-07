Zweite Etappe von Passione Ferrari in Misano

Zahlreiche Aktivitäten und Attraktionen folgten aufeinander und begrüßten die Besucher, die die Ausstellung der Maranello-Baureihe wie den Daytona SP3, den 296 GTB, den SF90 Stradale, den Roma und den neuesten Thoroughbred aus nächster Nähe bewundern konnten.

Mit dem Halt in Misano kehrt auch das Auditorium zurück – ein echtes Theater, in dem begeisterte Ferraristi die Gelegenheit hatten, der Marke Ferrari nahe zu kommen, indem sie ihre verborgenen Aspekte entdeckten. Diese wurden direkt von den Protagonisten der Casa di Maranello im Rahmen eines umfassenden Programms voller Termine und Meetings enthüllt, die dem neuen Purosangue, der Welt der Individualisierung und dem Adrenalinschub der Challenge gewidmet sind. Dazu gehörte auch eine spannende Einführung in den 499P, dem Fahrzeug, das die FIAWEC-Langstrecken-Weltmeisterschaft in der Königsklasse bestreiten wird.

Aber auch auf der Rennstrecke gab es zahlreiche Aktivitäten für echte Protagonisten, wie die exklusiven Testfahrten von Ferrari-Fahrzeugen, dem Grid Walk und der Paddock & Garage Tour, um die Renn-DNA auszukosten. Endlich der lang ersehnte Moment, der alle Emotionen von Ferraristi umfasst: die Ferrari Parade, die 70 Autos von leidenschaftlichen Kunden direkt in der Startaufstellung zusammenbrachte, um wie die Profis ihre Runden auf der Strecke zu drehen.

Ein Wochenende voller Emotionen, das mit dem exklusiven Samstagabend-Dinner im perfekten Ferrari-Stil in einer der repräsentativsten Locations der Gegend seinen Höhepunkt fand.

Der nächste Lauf, die dritte Etappe von Passione Ferrari, findet am Wochenende des 13. und 14. Mai auf der Rennstrecke im österreichischen Spielberg statt.

Sollten Sie am Kalender oder detaillierten Informationen zu allen Etappen der Passione Ferrari 2023 interessiert sein, dann halten Sie sich einfach unter Ferrari.com auf dem Laufenden oder wenden sich an Ihren Ferrari-Händler, um herauszufinden, wie Sie unserer Community beitreten können.