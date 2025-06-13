PILOTI FERRARI 296 SPECIALE: EINE EXKLUSIVE KONFIGURATION SPEZIELL FÜR FERRARI KUNDEN-RENNFAHRER

Maranello 13 Juni 2025

Am Vorabend der legendären 24 Stunden von Le Mans enthüllte Ferrari den 296 Speciale mit Piloti Ferrari Konfiguration: das neueste Mitglied des Tailor-Made-Programms. Diese exklusive Konfiguration wurde als zweifache Hommage entwickelt: zum einen, um die Erfolge von Ferrari in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) zu feiern und zum anderen als Würdigung des Könnens der Ferrari Kunden-Rennfahrer. Das offizielle Debüt des Piloti Ferrari 296 Speciale vollzog sich standesgemäß auf dem Circuit de la Sarthe, der Heimat des legendären französischen Langstreckenrennens, das an diesem Wochenende stattfindet. Die einzigartige Spezifikation bleibt Kunden vorbehalten, die an offiziellen Motorsportaktivitäten von Ferrari teilnehmen – sowohl wettbewerbsorientiert als auch nicht wettbewerbsorientiert. Inspiriert wurde die Konfiguration vom 499P, dem Gesamtsieger des 24-Stunden-Rennens von Le Mans der Jahre 2023 und 2024 in der Kategorie Hypercar. Eine spezielle Lackierung und individuelle Ausstattung wurde für diejenigen entwickelt, die auf der Rennstrecke zu Hause sind. Diese Lösungen spiegeln die Identität einer Community von Kunden-Rennfahrern wider, die aktiv zur herausgehobenen Position von Ferrari im Motorsport beitragen.

Der Piloti Ferrari 296 Speciale wird in vier vom Rennsport angeregten Farben angeboten: Rosso Scuderia, Blu Tour De France, Nero Daytona und Argento Nürburgring. Die vom 499P inspirierten und in Giallo Modena gehaltenen Karosseriedetails umfassen ein handgemaltes WEC-Logo, die italienische Flagge auf der vorderen Stoßstange und eine vom Kunden gewählte, individuell anpassbare Nummer. Das in Le Mans vorgestellte Modell trägt die Nummer 51, mit der Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi 2023 den Sieg auf dieser Strecke errangen – im Jahr der offiziellen Rückkehr von Ferrari in die Spitze des Langstreckensports und des 100. Jubiläums des französischen Rennens.

Im Innenraum bietet das Modell Rennsitze, bezogen mit thermogeformtem, schwarzem Alcantara und mit Einsätzen versehen, die aus dem gleichen feuerfesten Stoff wie die offiziellen Rennanzüge bestehen. Die Fahrzeugnummer befindet sich auch auf dem Karbon-Interieur, während die aus technischem Metall gefertigten Oberflächen des Fußraums auf Wunsch individuell angepasst werden können. Jedes Detail spiegelt Fahrvergnügen und die Zugehörigkeit zum Kreis motorsportbegeisterter Piloten wider. Abgerundet werden die Möglichkeiten der Personalisierung durch eine individuelle Plakette aus Karbon und eine Karbon-Einstiegsleiste mit exklusiver, persönlich anpassbarer Beschriftung.





296 SPECIALE

Der 296 Speciale ist eine exklusive Edition der Ferrari Berlinetta mit Mittel-Heck-Motor. Er treibt die Weiterentwicklung des 296 GTB bis in die Extreme voran und setzt neue Maßstäbe in Sachen Fahrspaß. Der Plug-in-Hybridantrieb kombiniert einen 120-Grad-Twin-Turbo-V6 mit einem Elektromotor und liefert eine Systemleistung von 648 kW (880 PS). Der Verbrenner wurde leichter gemacht und mit Komponenten aufgewertet, die ebenfalls aus der Formel 1 stammen, während das 8-Gang-DCT-Getriebe mit der Ferrari Fast-Shift-Strategie optimiert wurde, um das elektrische Drehmoment maximal zu nutzen und Gangwechsel noch schneller und einnehmender zu gestalten. Im Vergleich zum 296 GTB wurden das Gewicht reduziert und der aerodynamische Abtrieb um 20 Prozent erhöht. Das Chassis erhielt ebenfalls eine Überarbeitung – für ein noch reaktionsschnelleres und präziseres Verhalten auf der Rennstrecke. Die neue Extra-Boost-Softwarestrategie liefert Höchstleistung in Runden maximaler Performance. In kompakte Abmessungen und das Design des Modells integrierte man radikale technische Lösungen, wie Gamma-Flügel, geteilte Splitter und einen großen Diffusor in Motorsportästhetik.

499P

Der 499P ist das Hypercar, mit dem Ferrari im Jahr 2023 nach 50-jähriger Abwesenheit in die Spitze der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft zurückkehrte. Das gemäß dem LMH-Reglement (Le Mans Hypercar) entwickelte Modell verfügt über ein Monocoque aus Kohlefaser und eine Doppelquerlenkeraufhängung. Der Hybridantrieb kombiniert einen strukturell tragenden 3-Liter-Twin-Turbo-V6 mit einem vorn platzierten Elektromotor. Er liefert rund 500 kW (680 PS) und bietet aktiven Allradantrieb bei über 190 km/h. Die elektrische Einheit rekuperiert zudem Energie beim Bremsen. Die Aerodynamik ist auf Effizienz und Stabilität auf jeder Art Rennstrecke getrimmt. Der 499P gewann 2023 und 2024 mit den Fahrzeugen Nummer 51 und 50 des offiziellen Ferrari AF Corse-Teams die 24 Stunden von Le Mans: eine triumphale Rückkehr in den prestigeträchtigsten Langstreckenrennsport.

FERRARI TAILOR MADE

Ferrari Tailor Made ist das exklusive Programm für alle, die jedes Element ihres Ferrari individuell gestalten und ein Modell kreieren möchten, das ihren Charakter und ihren persönlichen Geschmack zum Ausdruck bringt. Kunden, die an diesem Programm teilnehmen, werden von einem Expertenteam unter der Leitung eines persönlichen Designers unterstützt, der ihre Wünsche im Einklang mit den Designstandards der Marke Ferrari interpretiert. Die Möglichkeiten sind praktisch unbegrenzt – und die drei Kollektionen Classica, Inedita und Scuderia führen die Kunden in eine Welt der Exklusivität, Eleganz und unvergleichlichen Qualität.