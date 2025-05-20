Ferrari enthüllt neuen Unternehmensauftritt der Händlerbetriebe

Rom 20 Mai 2025

In Anwesenheit der Medien hat Ferrari heute in Rom das weltweit erste Autohaus eröffnet, das die neue Corporate Identity des Unternehmens widerspiegelt. Der Showroom in der Via Pinciana 65 der italienischen Hauptstadt wird vom Unternehmen Samocar betrieben, der seit 1957 als offizieller Vertragshändler und als Referenzbetrieb für Ferrari Enthusiasten in Mittelitalien fungiert.

An der Einweihung nahmen unter anderem Enrico Galliera, Ferrari Chief Marketing & Commercial Officer, und Giovanni Malagò, Direktor von Samocar, teil. Die Präsentation markiert das globale Debüt der neuen Corporate Identity für Ferrari Showrooms. Sie wurde entwickelt, um das Besuchserlebnis zu optimieren und die Verkaufsräume noch besser an die DNA und die Werte der Marke anzupassen. Zu diesem Zweck sollen physische Räume geschaffen werden, die das Engagement von Ferrari für Exzellenz verkörpern. Dabei weisen die Showrooms der Marke aus Maranello eine koordinierte Identität auf – sie sollen das Erlebnis sowohl für Ferrari Enthusiasten als auch für Kunden allgemein verbessern.

Ferrari betrachtet die Betriebe der Vertragshändler als 360-Grad-Treffpunkt für die Community der Ferraristi. Sie sollen eine Atmosphäre aufweisen, in der Besucher von der Ferrari Leidenschaft für Leistung, Technologie und luxuriöse Handwerkskunst geradezu umhüllt werden. Das neue Konzept zielt darauf ab, in gleicher Weise zeitlose Eleganz und die Moderne auszudrücken.

Das neue Ferrari Händlerkonzept wird durch drei strategische Säulen definiert:

Einzigartigkeit: Der Händlerbetrieb bildet einen Raum, der die Essenz von Ferrari in Gestalt seiner Kernwerte verkörpert: Leistung, Innovation, Design und Handwerkskunst. Die verschiedenen Bereiche sind dabei der Marke, ihrem Erbe und der Ferrari Community gewidmet. Sie schaffen ein einladendes Umfeld, in der Besucher die einzigartigen Eigenschaften der Modelle erkunden, sich mit der Ferrari Community vernetzen oder das unvergleichliche Know-how von Ferrari im Motorsport erleben können.

Zugehörigkeit: Der Showroom betont die Bedeutung persönlicher Verbindungen. Im Zentrum steht die Piazza, die ein einladendes und dynamisch wirkendes Ambiente schafft und die Besucher in den Mittelpunkt jeder Interaktion stellt.

Zusammenspiel physischer und digitaler Elemente: Technologie ermöglicht es, das Besuchserlebnis weiter zu personalisieren, während gleichzeitig die Zentralität der menschlichen Komponente erhalten bleibt. Benutzerdefinierte Anwendungen zur Konfiguration schaffen exklusive Möglichkeiten der Interaktion und sorgen für eine harmonische Kombination aus digitalen und physischen Elementen, die das Besuchererlebnis unterstützen.

Designprinzipien

Im Mittelpunkt des neuen Designs der Ferrari Showrooms steht die italienische Seele: verkörpert durch den Eingangsbogen, der an einen traditionellen Portikus der italienischen Architektur erinnert. Dies ist das erste Empfangszeichen für die Besucher, die in einem zeitlos erscheinenden, modernen Raum begrüßt werden, der zwei der Kernwerte der Marke perfekt repräsentiert: Tradition und Innovation.

Eine nochmalige Betonung erhält die Zentralität des Faktors Mensch durch den zentralen, kreisrunden Treffpunkt des Showrooms – Piazza genannt, wie die belebten Plätze der italienischen Städte. Die Besucher werden nicht zu Zuschauern, sondern zu Protagonisten einer gemeinsam geteilten Erfahrung, die Verbindungen und ein Gefühl der Zugehörigkeit fördert. Die Piazza bildet das Zentrum der Interaktion, in dem sich Mitglieder der Ferrari Familie versammeln, wichtige Momente in Bezug auf die Marke teilen und sie erkunden sowie in die Ferrari Welt eintauchen können.

Hochwertige Materialien, ausgeprägte Liebe zum Detail und sorgfältig kuratierte Displays spiegeln die Eigenschaften von Ferrari Modellen wider, während subtile Designmerkmale an Faktoren wie Geschwindigkeit, Präzision und Innovation erinnern. Hochmoderne Technologie fügt sich nahtlos in die Gestaltung ein und ermöglicht es den Besuchern, auf dynamische und fesselnde Weise mit den Fahrzeugen zu interagieren.

Die Designelemente der Showrooms ähneln klassischen Stylingmerkmalen der Sportwagen von Ferrari: fließende, klare Linien, geschwungene, markante Formen, während innovative Gestaltungselemente diese zugleich in die Zukunft projizieren. Dieses Zusammenspiel von Geschichte und Moderne schafft Räume, die neben der Präsentation von Automobilen auch die Geschichte einer Marke erzählt, die sich dem ständigen Streben nach Exzellenz verschrieben hat und die Grenzen des Möglichen ständig neu definiert.