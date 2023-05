„Red Dot: Best Of The Best 2023“: Höchstwertung für Ferrari Purosangue und Ferrari Vision Gran Turismo

Bei den alljährlichen Red Dot Awards ist Ferrari Seriensieger – kein anderer Autohersteller hat in der langen Geschichte des prestigeträchtigen Designwettbewerbs derart viele Auszeichnungen auf sich vereint. 2023 bringt jedoch auch für Ferrari ein Novum, denn erstmalig gewinnt das Cavallino Rampante gleich zwei Preise in der Königsklasse Red Dot: Best of the Best: Während der neue Ferrari Purosangue in der Kategorie Product Design triumphiert, zeichnet die Jury den Ferrari Vision Gran Turismo im Wettbewerb Innovative Products mit dem Titel Red Dot: Best of the Best aus. Damit nicht genug: Ein weiterer Red Dot Award geht 2023 an den Ferrari 296 GTS, den ersten Spider mit V6-Plug-in-Hybridantrieb aus Maranello.

Bereits seit 1955 prämieren die Red Dot Awards in verschiedenen Kategorien und Disziplinen herausragendes Industriedesign. Der aus Deutschland stammende, jährlich ausgeschriebene Wettbewerb gilt weltweit als einer der wichtigsten und prestigeträchtigsten Designpreise. Das Red Dot-Label hat sich international längst als eines der begehrtesten Qualitätssiegel für gute Gestaltung etabliert. In diesem Jahr findet die Verleihung der Red Dot Awards im festlichen Rahmen am 19. Juni im Aalto-Theater in Essen statt.

Ferrari verbindet mit den Red Dot Awards eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Seit 2015 sammelte das Cavallino Rampante nicht weniger als 26 Red Dot Awards – eine Bilanz, die keine andere Automarke in den fast sieben Jahrzehnten Geschichte der Awards eingefahren hat. Mehr noch: Gleich neun Mal hat die Jury Modelle aus Maranello mit der höchsten Wertung bedacht – dem Titel „Red Dot: Best of the Best“. Nachdem zuletzt die Ferrari Modelle FXX-K, 488 GTB, J50, Portofino, Monza SP1, SF90 Stradale und Daytona SP3 triumphierten, setzen 2023 der Ferrari Purosangue und der Ferrari Vision Gran Turismo diese unvergleichliche Serie fort, indem sie die höchsten Weihen für ihr spektakuläres Design und ihre verführerischen Linien erhalten.

Die Auszeichnungen bei den diesjährigen Red Dot Awards würdigen erneut und nachdrücklich die Arbeit des von Chefdesigner Flavio Manzoni geleiteten Designzentrums Ferrari Centro Stile. Hier werden zeitgemäße Designlösungen kreiert, die die Modelle aus Maranello stilistisch hochwertig und einzigartig machen – ohne die symbiotische Beziehung zwischen Form und Funktion anzutasten, die zentraler Bestandteil der Ferrari DNA ist .





FERRARI PUROSANGUE

Der vor wenigen Monaten präsentierte Ferrari Purosangue schafft ein vollkommen neues Marktsegment und erschließt dem Cavallino Rampante neue Horizonte. Dank seiner hochmodernen Architektur vereint er harmonisch höchste Ansprüche an Vielseitigkeit und Komfort mit dem Fahrspaß, der seit Jahrzehnten markenprägend für Ferrari ist. Das „Vollblut“, wie der Purosangue übersetzt heißt, hebt sich mit seinem schnittigen, athletischen Äußeren deutlich von anderen viertürigen Viersitzern auf dem Markt ab. Der Purosangue ist dabei zugleich ein überaus schnelles, agiles Modell – und der erste viersitzige Viertürer in der Firmengeschichte, der allen Passagieren ein Optimum an verwöhnendem Komfort garantiert.





FERRARI VISION GRAN TURISMO

Das Design des Ferrari Vision Gran Turismo kreist um das Thema Geschwindigkeit. Das erste virtuelle Motorsport-Concept Car aus Maranello zeigt messerscharfe und kantige geometrische Linien, die dennoch keinesfalls im Gegensatz zu einer sehr organischen Gestaltung stehen. Vielmehr bewirkt dieser Kontrast einen reizvollen Unterbrechungseffekt, denn die Plastizität der äußeren und inneren Flächen verbindet sich hier mit der geometrischen Strenge der Linien. Auf diese Weise entsteht ein Fahrzeug mit auf Anhieb identifizierbarem Charakter. Seine Architektur kreist um ein modernes aerodynamisches Konzept mit zwei auffälligen seitlichen Kanälen. Diese patentierte Ferrari Lösung leitet den Luftstrom vom vorderen Unterboden weg vom Cockpit zu den markanten Seitenkästen.