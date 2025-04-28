FERRARI 12CILINDRI UND FERRARI 12CILINDRI SPIDER WERDEN MIT DEM IF DESIGN GOLD AWARD AUSGEZEICHNET

28 April 2025

Die V12-Front-Mittelmotor-Modelle von Ferrari wurden mit dem renommierten iF Design Gold Award ausgezeichnet

Die Preisverleihung fand am 28. April im Friedrichsstadt-Palast in Berlin statt

Der F80 erhielt zudem den iF Design Award der iF International Forum Design GmbH

Ferrari 12Cilindri und Ferrari 12Cilindri Spider sind die einzigen Fahrzeuge, die bei den iF Design Awards 2025 einen der 75 prestigeträchtigen Gold Awards erhalten haben. Die Jury hob den "genialen Einsatz von grafischen Elementen, die die 3D-Oberflächen umhüllen", sowie die "aufregende und zugleich gelassene Form" der Fahrzeuge hervor.

Weiterhin erhielt Ferrari für den F80 einen iF Design Award. Diese Auszeichnungen unterstreichen das leidenschaftliche Engagement des Ferrari Design Centers unter der Leitung von Flavio Manzoni, stets innovative Designlösungen zu finden. Dabei wird der Charakter der Modelle eindrucksvoll unterstrichen, ohne jemals die absolute Synergie zwischen Funktionalität und Ästhetik zu beeinflussen.

Am Montag, den 28. April fand im Friedrichsstadt-Palast in Berlin die Preisverleihung des iF Design Award 2025 statt, einer der begehrtesten Designauszeichnungen weltweit. Bei dem 1953 von der iF International Forum Design GmbH ins Leben gerufenen Wettbewerb bewerten die Juroren mehr als 10.500 Produkte und Projekte aus rund 70 Nationen.

Die internationale Jury schätzte das Design mit den Worten: "Ferrari steht für die Quintessenz von Luxus. Die Modelle verkörpern seit jeher den Inbegriff des Automobils, der 12Cilindri bildet da keine Ausnahme. Das Design erinnert an die Ferrari Gran Turismo-Modelle der 1950er und 1960er Jahre und ist gleichzeitig unbestreitbar modern. Die hochmoderne Aerodynamik sowie der geniale Einsatz von grafischen Elementen, die die 3D-Oberflächen umhüllen, gelingt es Ferrari eine Formsprache zu erschaffen, die sowohl aufregend als auch gelassen wirkt."