Ferrari 12cilindri, Ferrari 12cilindri spider und Ferrari f80 erhalten 2025 die Auszeichnung Red Dot: Best of the best

Ferrari erhält 2025 gleich drei Mal den wichtigsten Designpreis beim deutschen Red Dot Award: Ferrari F80, Ferrari 12Cilindri und Ferrari 12Cilindri Spider erhalten jeweils den Preis Red Dot: Best of the Best in der Kategorie Produktdesign.

Als führender Industriedesign-Preis würdigt der Red Dot Award Innovationen und Spitzenleistungen der Branche. Die Preisverleihung des bereits zum 71. Mal veranstalteten Wettbewerbs findet am 8. Juli 2025 in Essen statt.

In den vergangenen elf Jahren hat Ferrari bisher 32 Red Dot Awards gewonnen: Kein anderer Automobilhersteller erzielte seit der Einführung des Preises im Jahr 1955 vergleichbare Ergebnisse. Seit 2015 hat die Jury nicht weniger als 13 Mal Ferrari mit dem begehrten Siegel Red Dot: Best of the Best bedacht.

Die Auszeichnungen würdigen die außergewöhnliche Arbeit des Designzentrum Ferrari Centro Stile unter der Leitung von Flavio Manzoni, dessen Schwerpunkt auf der Entwicklung innovativer Modelle liegt, die das Erbe von Ferrari fortführen und eine optimale Balance zwischen Form und Funktion finden.





FERRARI 12CILINDRI

FERRARI 12 CILINDRI SPIDER

Der Ferrari 12Cilindri und der Ferrari 12Cilindri Spider sind von den Ferrari Gran Turismo-Modellen der 1950er und 1960er Jahre inspiriert und verkörpern die Mission der zweisitzigen Ferrari Modelle mit V12-Frontmotor in einer Mischung aus Eleganz, Vielseitigkeit und Leistung. Sie bilden die jüngsten Vertreter dieses Stammbaums, führen ein einzigartiges Erbe fort und setzen neue Maßstäbe in puncto Leistung, Komfort und Design. Die Formen drücken Sportlichkeit, Klasse und Schlichtheit gleichermaßen aus: Einfach gehaltene, harmonische Linien integrieren Innovationen, wie die aktive Aerodynamiktechnologie zur Gewährleistung unvergleichlicher Leistung, die vorn angeschlagene Motorhaube, die den Motorraum aufwertet, und den für Ferrari 12-Zylinder typischen Doppelauspuff. Beim Ferrari 12Cilindri Spider erlaubt das Retractable Hardtop (RHT) in nur 14 Sekunden den Wechsel in den Open-Air-Modus, und dies sogar während der Fahrt, bei Geschwindigkeiten von bis zu 45 km/h.

FERRARI F80

Der F80 ist der sechste Supersportwagen aus Maranello. Das Chassis aus Kohlefaser beherbergt einen Hybridantrieb mit 883 kW bzw. 1200 PS, wovon 662 kW (900 PS) aus dem vom 499P abgeleiteten V6-Motor stammen, der 2023 und 2024 zwei Mal hintereinander bei den 24 Stunden von Le Mans gewann. Der Dreiliter-V6 , intern F163CF genannt, steigert dabei die spezifische Leistung auf 300 PS/l. Die restlichen 221 kW bzw. 300 PS des Hybridantriebs werden vom 800-Volt-System mit elektrisch angetriebener Vorderachse (e-4WD) und Motor-Generator-Einheit Kinetik, kurz MGU-K (Motor Generator Unit Kinetic) erzeugt. Der Technologietransfer aus der Formel 1 ermöglichte die Einführung von E-Turbos (Motor Generator United Heat – MGU-H), die die bis dato ungenutzte Energie der Abgase in elektrische Energie umwandeln und so das Turboloch eliminieren. Das auf maximale Leistung ausgelegte Modell erzeugt bei 250 km/h satte 1050 Kilogramm Abtrieb. Am Heck befindet sich ein aktiver Flügel, der sich stufenlos in Höhe und Neigung verstellen lässt. Das aktive Fahrwerk, dessen obere Querlenker mit 3-D-Druck und generativer Fertigungstechnik hergestellt werden, verbessert das Handling insbesondere auf der Rennstrecke deutlich. Die „Boost Optimization“-Technologie zeichnet die Rennstrecke auf, auf der der F80 gerade unterwegs ist. In jenen Streckenabschnitten, in denen es am meisten benötigt wird, liefert „Boost Optimization“ dann zusätzliche Leistung. Das asymmetrische Cockpit vermittelt ein ausgeprägtes Einsitzer-Gefühl, obwohl das Modell für zwei Personen zugelassen ist. Dies führt zu einer Architektur, die man als „1+“ bezeichnen könnte. Der F80 ist auf 799 Exemplare limitiert und wird bis 2027 produziert – das Jahr, in dem das Unternehmen sein 80-jähriges Jubiläum feiern wird.



