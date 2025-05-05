F50 Legacy Tour 2025: FERRARI feiert den 30. geburtstag einer Automobilen Ikone mit einer Reise durch die Toskana

Maranello 05 Mai 2025

Vor 30 Jahren, am 9. März 1995, präsentierte Ferrari auf dem Genfer Autosalon den F50. Jetzt widmet die Marke aus Maranello dieser automobilen Legende zum 30-jährigen Jubiläum ein exklusives Event: die F50 Legacy Tour 2025. Ab Morgen bis zum 10. Mai können Besitzer des Ferrari V12-Supersportwagens das einzigartige Erlebnis genießen, ihr Fahrzeug durch die Toskana zu pilotieren – eine Region, die für ihre Kunst und Kultur, für kurvenreiche Straßen und atemberaubende Ausblicke berühmt ist.

Diese dem F50 gewidmete Veranstaltung ist die dritte Auflage der Legacy Tour: nach der ersten Ausgabe im Jahr 2023 zur Feier des F40 und der zweiten 2024 als Hommage an den GTO, den ersten Supersportwagen von Ferrari.

Die Legacy Tour 2025 startet morgen in Saturnia in der Toskana und führt durch die Maremma, die Hügel um Siena und den toskanisch-emilianischen Apennin. Anschließend werden die F50 im Ferrari Werk in Maranello begrüßt, wo sie zunächst im Werk ausgestellt und anschließend zum Finale der F50 Legacy Tour 2025 auf der Rennstrecke von Fiorano präsentiert werden.

Die diesjährige Tour bereitet zudem die Bühne für das Debüt eines neuen Reifens der Pirelli P Zero Corsa System Collezione-Serie, der speziell für den F50 entwickelt wurde und in den Größen 245/35 R18 (vorn) und 335/30 R18 (hinten) erhältlich ist. Diese Reifen wurden den teilnehmenden Kunden zur Verfügung gestellt, personalisiert mit dem Schriftzug „Ferrari F50 Legacy Tour 2025“ auf der Seitenwand. Die Reifenentwicklung vollzog sich auf der Rennstrecke von Fiorano, um die Fahreigenschaften und den Fahrspaß des F50 vollumfänglich zu bewahren. Die neuen Reifenmodelle ergänzen die Spezialpalette, die Pirelli für alle Supersportwagen des Cavallino Rampante entwickelt hat.

Weitere Inhalte und Bilder des Modells können unter media.ferrari.com heruntergeladen werden.