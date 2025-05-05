F50 Legacy Tour 2025: FERRARI feiert den 30. geburtstag einer Automobilen Ikone mit einer Reise durch die Toskana
Maranello 05 Mai 2025
Vor 30 Jahren, am 9. März 1995, präsentierte Ferrari auf dem Genfer Autosalon den F50. Jetzt widmet die Marke aus Maranello dieser automobilen Legende zum 30-jährigen Jubiläum ein exklusives Event: die F50 Legacy Tour 2025. Ab Morgen bis zum 10. Mai können Besitzer des Ferrari V12-Supersportwagens das einzigartige Erlebnis genießen, ihr Fahrzeug durch die Toskana zu pilotieren – eine Region, die für ihre Kunst und Kultur, für kurvenreiche Straßen und atemberaubende Ausblicke berühmt ist.
Diese dem F50 gewidmete Veranstaltung ist die dritte Auflage der Legacy Tour: nach der ersten Ausgabe im Jahr 2023 zur Feier des F40 und der zweiten 2024 als Hommage an den GTO, den ersten Supersportwagen von Ferrari.
Die Legacy Tour 2025 startet morgen in Saturnia in der Toskana und führt durch die Maremma, die Hügel um Siena und den toskanisch-emilianischen Apennin. Anschließend werden die F50 im Ferrari Werk in Maranello begrüßt, wo sie zunächst im Werk ausgestellt und anschließend zum Finale der F50 Legacy Tour 2025 auf der Rennstrecke von Fiorano präsentiert werden.
Die diesjährige Tour bereitet zudem die Bühne für das Debüt eines neuen Reifens der Pirelli P Zero Corsa System Collezione-Serie, der speziell für den F50 entwickelt wurde und in den Größen 245/35 R18 (vorn) und 335/30 R18 (hinten) erhältlich ist. Diese Reifen wurden den teilnehmenden Kunden zur Verfügung gestellt, personalisiert mit dem Schriftzug „Ferrari F50 Legacy Tour 2025“ auf der Seitenwand. Die Reifenentwicklung vollzog sich auf der Rennstrecke von Fiorano, um die Fahreigenschaften und den Fahrspaß des F50 vollumfänglich zu bewahren. Die neuen Reifenmodelle ergänzen die Spezialpalette, die Pirelli für alle Supersportwagen des Cavallino Rampante entwickelt hat.
F50
Der F50 wurde 1995 auf dem Genfer Salon erstmals vorgestellt, um das 50-jährige Jubiläum von Ferrari schon zwei Jahre vor der Zeit zu feiern. Er verkörpert den ultimativen, extremen Ferrari Geist der 1990er Jahre. Er war der erste Supersportwagen mit dem Emblem des springenden Pferdes, angetrieben von einem V12-Saugmotor. Dieses Aggregat stammt direkt aus der Formel 1 und ist längs als Mittel-Heck-Motor in einem vollständig aus Kohlefaser gefertigten Monocoque-Chassis eingebaut. Der F50 markiert den damaligen Höhepunkt des Technologietransfers aus der Königsklasse des Motorsports. Das Triebwerk verfügt über fünf Ventile pro Zylinder und bildet ein stark belastbares Element des Chassis. Das Modell selbst nutzt intensiv die Erkenntnisse fortschrittlicher Aerodynamik und hat ein Fahrwerk mit einer horizontal montierten Push-Rod-Anordnung an Bord. Der F50 besitzt außerdem ein abnehmbares Targadach, wodurch er ein rennwagenähnliches Fahrerlebnis ermöglicht. Dieser Charakter wird durch das Fehlen von ABS und Servolenkung unterstrichen. Vom F50 wurden 349 Exemplare gebaut: „eins weniger als die Nachfrage des vorgesehenen Marktes“.
P ZERO CORSA-SYSTEM
Für den bei der Legacy Tour 2025 eingesetzten F50 hat Pirelli eine spezielle neue Version seines P Zero Corsa System-Reifens entwickelt. Bei ihr ist das Logo „Ferrari F50 – Legacy Tour 2025“ in die Seitenwand geprägt – ein Grad an Personalisierung, den es noch nie zuvor bei einem Reifen der Marke mit dem langen Buchstaben P gegeben hat. Der in den Größen 245/35 R18 und 335/30 R18 für die Vorder- bzw. Hinterräder erhältliche Reifen ist Teil der Collezione-Linie der Marke, die einigen der legendärsten Oldtimer und jüngeren Klassiker gewidmet ist.
Der P Zero Corsa System wurde Anfang der 2000er Jahre von Pirelli als leistungsstärkste Version seiner Straßenreifen entwickelt. Seine spezielle Struktur verleiht ihm außergewöhnliche Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten bzw. in Kurven und macht ihn somit auch für den Einsatz auf der Rennstrecke tauglich. Dieser Reifen verfügt über zwei verschiedene Profildesigns: ein laufrichtungsgebundenes für die Vorderräder und ein asymmetrisches Profil hinten, was zur Minimierung von Aquaplaning beiträgt. Dieser Reifen bietet die gleiche sportliche Leistung wie der damalige Pneu, bietet jedoch dank moderner Gummimischungen noch mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit.
TECHNISCHE DATEN
MOTOR
Typ 65° V12 – längs eingebauter Mittel-Heck-Motor
Hubraum 4698,50 cm3
Bohrung x Hub 85 x 69 mm
Höchstleistung 382 kW (520 PS) bei 8500/min
Maximales Drehmoment 471 Nm bei 6500/min
Verdichtungsverhältnis 11,3 : 1
Spezifische Leistung 111 PS/l
GEWICHTE UND ABMESSUNGEN
Länge 4480 mm
Breite 1986 mm
Höhe 1120 mm
Radstand 2580 mm
Spurweite vorn 1620 mm
Spurweite hinten 1602 mm
Leergewicht 1230 kg
Volumen Kraftstofftank 105 Liter
REIFEN UND FELGEN
Vorn 245/35 ZR1 8
Hinten 335/30 ZR1 8
GETRIEBE
6-Gang-Schaltgetriebe mit Doppelscheibenkupplung
MESSWERTE
Höchstgeschwindigkeit 325 km/h
0–100 km/h 3,87 s
0–1000 m 21,7 s