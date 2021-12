Esperienza Ferrari Maranello

Zum Abendessen wurde natürlich das Restaurant Cavallino gewählt. An diesem mythischen Ort wird der Geist von Ferrari in den ursprünglichen Mauern des 1950 von Enzo Ferrari gegründeten Restaurants neu interpretiert. Völlig umgestaltet und mit neuem Leben erfüllt, bleibt das Restaurant von den Werten Ferraris inspiriert: die Verbindung von Technologie und Handwerkskunst, Qualität und Leistung.



Da hinter jedem Ferrari immer der Rennsportgeist steckt, stand der zweite Tag ganz im Zeichen von Leistung und Spaß. Unsere Gäste wurden in die kontrollierte Umgebung des Flughafens von Modena geführt, wo sie unter Anleitung von Ferrari-Instruktoren die Möglichkeit hatten, das wahre Potenzial des Wagens auszuschöpfen und sein außergewöhnliches Handling und Bremsverhalten bei hoher Geschwindigkeit in einem abgesperrten Bereich zu erleben. Das Lächeln auf den Gesichtern der Gäste sprach Bände.

Natürlich mussten wir zum Mittagessen an einen anderen besonderen Ort der Ferrari-Geschichte einkehren: Ristorante Montana. Bekannt für seine Galerie von Erinnerungsstücken aus der Welt des Automobils und seine traditionellen Gerichte aus der Emilia-Romagna, versetzt Sie dieses besondere Ambiente in die Zeit der berühmten Persönlichkeiten, die das „tänzelnde Pferd“ in die Geschichte eingehen ließen.

Zum Abschluss dieses Erlebnisses voller gemeinsamer Leidenschaft genossen unsere Gäste eine Tour auf der berühmten Rennstrecke von Fiorano, eine private Präsentation der gesamten Modellpalette von Ferrari und des letzten Exemplars, des 296GTB, sowie einen Besuch im brandneuen Gebäude Corse Clienti.



Ein wahrhaft perfektes italienisches Erlebnis, um den Ferrari Roma in unserem Universum zu entdecken oder, wie wir es gerne nennen, La Nuova Dolce Vita.







