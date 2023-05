Die Saison 2023 von Passione Ferrari beginnt in Valencia

Teilnehmer aus ganz Europa trafen sich für zwei Tage zu freien Rennstrecken-Sessions, bei denen sie ihre Fahrkünste verbessern und ihren Ferrari in der exklusiven Umgebung der spanischen Rennstrecke in absoluter Sicherheit genießen konnten.

Ein reichhaltiges Programm an Aktivitäten ermöglichte es unseren Ferraristi, voll und ganz in die Leidenschaft der Ferrari-Welt einzutauchen: die Testfahrten mit den angebotenen Fahrzeugen, darunter der neue 296 GTB und der Ferrari Roma; die Ferrari-Parade, die klassische Ehrenrunde auf der Rennstrecke; der Grid Walk, der es den Kunden ermöglichte, die Emotionen der Startaufstellung aus nächster Nähe zu erleben; die Paddock Tour, bei der ein professioneller Führer die Arbeitsweise des Ferrari Challenge Teams erläuterte und das exklusive Abendessen am Samstagabend in einem stimmungsvollen Rahmen im Herzen der Rennstrecke.

Nächste Station: Misano World Circuit, Italien, am 22. und 23. April.