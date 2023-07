Die Club Challenge geht auf die Strecke in Misano

An den zwei Aktivitätstagen wechselten sich mehr als 30 Teilnehmer pro Tag mit 6 Stunden Rundentraining auf der Rennstrecke ab. Unterstützung erhielten sie dabei von Profi-Rennfahrern, die sie am Steuer ihres Ferrari 488 Challenge und 488 Challenge EVO auf die Probe stellten. Das Ergebnis? Viel Spaß und eine persönliche Herausforderung durch die Stoppuhr, bei dem Versuch, ihre Zeiten auf der Strecke zu verbessern und die bestmögliche Runde zu fahren.

Viel Aufregung und viel Adrenalin auf der Strecke, um sein fahrerisches Können zu verbessern, und viel Leidenschaft und Zugehörigkeitsgefühl für alle Ferraristi-Enthusiasten, die Teil einer stets eng verbundenen Gemeinschaft sind – sowohl hinter dem Lenkrad als auch in Momenten der Freizeit im Rahmen der Hospitality of the Passione Ferrari Club Challenge.

Nach der Etappe in Misano Adriatico findet der dritte Saisonlauf am 10. und 11. Mai auf der Rennstrecke im österreichischen Spielberg statt.

Alle weiteren Etappen, sowie Einblicke und sonstige Veranstaltungen der Passione Ferrari Club Challenge 2023 finden Sie auf unserer Website Ferrari.com