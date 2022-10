Der neue Ferrari Purosangue wird in Frankfurt vorgestellt

Der neue Ferrari Purosangue war der Star einer exklusiven Veranstaltung in Anwesenheit einer ausgewählten Gruppe von Kunden, die das neueste Modell von Ferrari in Frankfurt am Main entdecken konnten. Das neueste Modell aus Maranello wurde von Wilhelm Hegger, Leiter von Ferrari Central Europe, und Pietro Virgolin, Product Marketing Manager, dem lokalen Publikum vorgestellt.

An zwei exklusiven Abenden hatten die Gäste die Gelegenheit, den Ferrari Purosangue, den ersten viertürigen Viersitzer in der Historie von Ferrari, im Kap Europa in Frankfurt näher kennenzulernen. Der Veranstaltungsort war in einer unglaublichen Atmosphäre dekoriert und in einem außergewöhnlichen Stil beleuchtet.

Der neue Purosangue folgt dem Konzept „geboren ohne Kompromisse, geboren aus Leidenschaft und geboren aus der Ferrari-Blutlinie“ und definiert eine neue Ära für Ferrari. Mit dem Ferrari Purosangue hat das Unternehmen aus Maranello den ersten viertürigen Viersitzer des Cavallo Rampante entwickelt, der mit dem ikonischen V12-Saugmotor aus Maranello ausgestattet ist, der insgesamt gewaltige 725 PS freisetzen kann. Mit diesem neuen Modell stellte sich Ferrari der Herausforderung, ein Fahrzeug mit voluminösen Platzangebot, Leichtigkeit und Fahrspaß auf einem höheren Niveau zu schaffen. Die gänzlich neu entwickelte Ferrari Active Suspension Technology (F.A.S.T.) vermittelt dem Fahrer das Gefühl einer einzigartigen Verbundenheit mit der Straße, was Ihnen das einzigartige Ferrari-Fahrerlebnis vermittelt. Dank seiner innovativen Technologien und des neuen Fahrzeuglayouts entwickelte Ferrari einen reinrassigen Sportwagen, der auch unter schwierigen Straßenbedingungen, im Schnee, im Sand und in der Natur gefahren werden kann.

Mit dem Ferrari Purosangue setzten die Ingenieure aus Maranello einen neuen Standard in der Automobilindustrie, dank eines einzigartigen Fahrzeugs, das die DNA des Cavallo Rampante verkörpert und in dem Leistung, Fahrvergnügen und Komfort in perfekter Harmonie koexistieren.

