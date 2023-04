Die Strecke wurde zwischen 1968 und 1969 gebaut.

Sie ersetzte den nahegelegenen Militärflughafen Zeltweg, der als Rennstrecke genutzt wurde und in den 1960er Jahren Austragungsort des ersten Großen Preis von Österreich der Formel 1 war.

Die Strecke war ursprünglich 5,9 km lang, wurde aber nach dem Entwurf von Hermann TiIke in einem Projekt, das Ende 1995 begann und im Juni1996 abgeschlossen wurde, auf 4,3 km verkürzt. In den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts lag die Strecke ohne weitere Modernisierungsarbeiten brach, bevor sie am 15. Mai 2011 mit dem 1996 ursprünglichen Streckendesign wiedereröffnet wurde.