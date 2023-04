Ricardo Tormo circuit

Der 1999 eingeweihte Ricardo Tormo Circuit in Valencia ist eine Strecke der neuen Generation mit einer breiten Ausweichstrecke und wenig Raum für Überholmanöver. In einer Art natürlichem Amphitheater gelegen, erlaubt Valencia dem Publikum, dank der langen Tribünen, die über 150.000 Zuschauer beherbergen können, die Fahrzeuge um den größten Teil der Strecke zu verfolgen. Die Strecke bietet vier verschiedene Layouts, wobei die Hauptrennen auf der 4 km langen Strecke mit ihren fünf Rechts- und acht Linkskurven und der 876 m langen Geraden ausgetragen werden. Valencia lässt sich in vielerlei Hinsicht mit Oschersleben vergleichen und verfügt über eine schmale Fahrbahn mit wenigen Ausweichmöglichkeiten.