Machen Sie sich dazu bereit, die Rennstrecke zu attackieren!

Passione Ferrari - das offizielle Programm von Rennstrecken-Events für Ferrari-Besitzer, ermöglicht es Ferraristi, den Nervenkitzel des Fahrens mit dem eigenen Auto auf offiziellen Rennstrecken zu erleben und Teil der Rennsportgemeinschaft zu werden. In diesem Jahr wird eine aufregende Veranstaltungsreihe in ganz Europa abgehalten, darunter ein Event auf einer Rennstrecke ganz in Ihrer Nähe.