Die neue MyFerrari App wurde eigens für Ferrari Kunden entwickelt und ist in der Lage, Funktionen und Serviceleistungen mit direkter Schnittstelle zu Maranello zu liefern. Ihre Benutzer können sich so nach dem Erhalt der Zugangsdaten einen Überblick über die Fahrzeuge in ihrem Besitz verschaffen, werden laufend über die Aktivitäten informiert, die sie mit Ferrari und seinem Netzwerk durchgeführt haben bzw. durchführen werden, und bekommen außerdem direkten Zugang zu allen digitalen Inhalten der Ferrari Websites.