Die großen Alpenpässe

Bei dieser exklusiven Reise fühlen Sie sich wie der Protagonist aus einem Gedicht von Percy Shelley.





Wenn Sie mit Ihrem Ferrari Europas höchste Straße sowie tief eingeschnittene Täler und Bergpässe befahren, werden Sie in die spektakulären Landschaften eintauchen, die die Romantiker inspirierten und das Gefühl des „Erhabenen“ auslösten. Ein Paradies aus felsigen Bergen und verzauberten Seen, die zeitweise der Mondoberfläche ähneln, wo Sie mit der kraftvollen Schönheit der größten Naturgewalten konfrontiert werden. Sie werden Gelegenheit haben, die Wärme und Erhabenheit verzauberter Schlösser mit einer Reihe exklusiver unterstützender Aktivitäten zu entdecken, die tief in den Traditionen der französischen Alpen verwurzelt sind.