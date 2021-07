FERRARI ROMA - LA NUOVA DOLCE VITA

Der Ferrari Roma ist dank seinem turbogeladenen V8 aus der Motorenfamilie, die vier Jahre hintereinander den Titel "International Engine of the Year" gewonnen hat, in puncto Leistung an der Spitze der Kategorie angesiedelt. In dieser Version erreicht der Motor 620 PS bei 7.500 U/min und ist mit dem neuen 8-Gang-DTC-Getriebe gekoppelt, das beim SF90 Stradale eingeführt wurde.