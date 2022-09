FERRARI PUROSANGUE

Der Ferrari Purosangue ist der erste viertürige Viersitzer von Ferrari, Modelle mit zwei Rücksitzen haben von Anfang an eine wichtige Rolle in der Strategie des Unternehmens gespielt. Bei zahlreichen Ferrari Modellen war die Kombination von Spitzenleistung und erstklassigem Komfort eine der Säulen ihres Erfolgs. Jetzt hat Ferrari, als Höhepunkt von 75 Jahren Spitzenforschung, ein einzigartiges Fahrzeug geschaffen. Es verkörpert perfekt die DNA von Ferrari und verbindet Leistung, Fahrvergnügen und Komfort in vollkommener Harmonie. Aus diesem Grund heißt dieses neue Modell Ferrari Purosangue – Italienisch für Vollblut.