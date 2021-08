SPAO Borgo San Pietro Aquaeortus

Spao Borgo San Pietro Aquaeortus erhebt sich im grünen Herzen

Italiens und bietet eine regenerierende und entspannte Atmosphäre

in einem unberührten und traditionsreichen Land. Ein altes mittelalterliches Dorf, das vor dem Verfall gerettet und in einen vortrefflichen Urlaubsort verwandelt wurde, in dem heute die Geschichte im Namen von Luxus und Schlichtheit wieder auflebt. Hier kann man durch alte Mauern spazieren, traditionelle italienische Küche kosten, die Natur und ihre meditative Kraft genießen: ein wahr gewordener Traum.





Tour auf der Panoramastraße





Private Weinkellerbesichtigung

Nicht weit von der angrenzenden Toskana entfernt liegen einige der bedeutendsten mittelalterlichen Landgüter und ihre Weinberge. In diesen Weinkellern reifen die Weine noch immer in Barrique-Fässern aus französischer Eiche unter den monumentalen Mauern der Schlösser, in denen auf natürliche Weise eine konstante Luftfeuchtigkeit und Temperatur herrscht. Sie werden die exklusive Gelegenheit haben, die Weinkeller zu besichtigen und diesen köstlichen Wein zu probieren.





Tour auf der Panoramastraße





Einchecken & Ausruhen im Resort Borgo dei Conti





Abendessen im Resort Borgo dei Conti