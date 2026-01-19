Eine einzigartige Hommage an die koreanische Kunst und die Exzellenz von Ferrari in Asien, Europa und Nordamerika.
Exklusiv für den südkoreanischen Markt.
INSPIRIERTVONTRADITION,GEPRÄGTVONINNOVATION
Ein multidisziplinärer Dialog über drei Kontinente hinweg war die Grundlage für diese einzigartige Kreation.
Südkoreanische Kunstfertigkeit trifft auf das Know-how des Ferrari Styling Centre und die kulturelle Vision von COOL HUNTING®. Fast zwei Jahre kreativer Entwicklung haben die pulsierende künstlerische Energie Koreas in Ferraris innovativstes Tailor Made-Fahrzeug umgesetzt und damit neue Maßstäbe in der individuellen Fahrzeuggestaltung gesetzt.
DAS YOONSEUL FINISH
Inspiriert von koreanischer Seladon-Keramik und den Neonlichtern Seouls erzeugt diese Lackierung eine schillernde Oberfläche, die von Grün zu Violett mit blauen Reflexen wechselt. Diese einzigartige Lackierung heißt Yoonseul und bedeutet so viel wie „wie Licht auf Wasser funkelt“.
ÄTHERISCHE EVOLUTION
Die Embleme der Scuderia Ferrari, die Radkappen, das Long F-Logo und das Cavallino Rampante haben halbtransparente Acryl-Oberflächen - zum ersten Mal wurden die ikonischen Außenembleme von Ferrari mit dieser durchscheinenden Qualität neu gestaltet.
EINE KALLIGRAPHISCHE WIDMUNG
Eine handgefertigte Widmungsplakette mit dem Namen des Projekts in traditioneller koreanischer Kalligraphie unterstreicht diese einzigartige Zusammenarbeit, bei der authentische koreanische Kunst in das Interieur des Fahrzeugs integriert wurde.
1DIE KÜNSTLER
KUNSTINBEWEGUNG
Vier visionäre Künstler haben die Fertigungskunst von Ferrari neu interpretiert und jeweils revolutionäre Techniken eingeführt, um ein einzigartiges Kunstwerk auf Rädern zu schaffen: Den Ferrari 12Cilindri Tailor Made.
KLANG WIRD SICHTBAR
Die Künstler der elektronischen Musik GRAYCODE, jiiiiin setzen den V12-Soundtrack von Ferrari in visueller Form um. Ihre Interpretation des Motorsounds inspiriert grafische Kunstwerke, die das Ferrari Styling Centre auf die Karosserie überträgt. Die Meister aus Maranello verwenden dafür eine dunklere Yoonseul-Farbe und schaffen mit einer speziell für dieses Projekt entwickelten Technik Tiefe.
DURCHSCHEINENDE OBERFLÄCHEN
Die zeitgenössische Künstlerin Hyunhee Kim interpretiert koreanische Traditionen neu, um Schlüsselelemente der Außengestaltung zu transformieren. Kims durchscheinende Oberflächen zieren die Scuderia-Embleme, Radkappen und springenden Pferde - Exklusiv für dieses Projekt entwickelte Sonderanfertigung. Kims Änderungen im Innenraum umfassen Elemente des Mitteltunnels, während ihre individuell angefertigten Gepäcksets die künstlerische Sprache über das Fahrerlebnis hinaus fortsetzen.
GEWEBTES LICHT
Die Gewinnerin des Loewe Foundation Craft Prize, Dahye Jeong, bringt das traditionelle Weben von Rosshaar in die Welt von Ferrari. Die Muster von Jeong werden durch bahnbrechende 3D-Gewebe auf den Innenflächen umgesetzt, während zertifiziertes mongolisches Rosshaar ein integriertes Armaturenbrett-Kunstwerk schafft - eine Premiere für einen Ferrari-Innenraum. Das Glasdach trägt Jeongs Siebdruckmotive, die komplexe Lichtmuster in den gesamten Innenraum werfen.
KOREANISCHE TRADITION, FERRARI-PRÄZISION
Der traditionelle koreanische Lackkünstler TaeHyun Lee arbeitet mit dem Ferrari Styling Centre zusammen, um altes handwerkliches Wissen in die moderne Technik einzubringen. Lees komplexe Weißlack-Methode inspirierte die Entwicklung der erstmals in einem Serien-Ferrari verwendeten weißen Bremssättel sowie der dazu passenden Schalthebel. Die Handwerker von Ferrari setzen seine traditionelle Handwerkskunst in automobile Exzellenz um.
2LEISTUNGEN
REINEGRANTURISMO-TRADITION
Der 12Cilindri ist von den Ferrari Gran Turismo-Modellen der 1950er und 1960er Jahre inspiriert und verkörpert die Mission des V12-Frontmotors: Elegante Vielseitigkeit ohne Kompromisse. Der 6,5-Liter-V12-Saugmotor liefert eine lineare Leistungsentfaltung und den unverkennbaren Ferrari-Sound und setzt damit neue Maßstäbe für die Leistung moderner Gran Turismo-Modelle.