Der F430 ist der Auftakt einer vollkommen neuen Generation an Ferrari V8-Berlinettas. Jedes Detail dieses Wagens ist von der in der Formel 1 Motorsportabteilung des springenden Pferds betriebenen Forschung inspiriert. Das Ergebnis ist ein außergewöhnlich innovatives Design, das sich durch fortschrittlichste Technologien auszeichnet, die für den Einsatz in einem Straßenwagen optimiert wurden.