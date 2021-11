Auf den ersten Blick sah der Wagen wie eine kleinere Version des 250 Testa Rossa aus. Bei näherem Hinsehen erkannte man jedoch, dass die transparenten Lufteinlässe über den Vergasern sechs und keine zwölf Ansaugstutzen hatten. Die Karosserie war in einem Stil geformt, wie er in den Jahren 1958 bis 1960 extrem gefragt war und auch an dem anderen Rennsportmodell mit Dino-Triebwerk, dem 246 S zu sehen war. Die 2-Liter-Version des Triebwerks arbeitete hervorragend und der Wagen siegte unzählige Male in seiner Kategorie, bevor er vom stärkeren 246er abgelöst wurde.