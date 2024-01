Corso Pilota On-Ice

Entdecken Sie die Geheimnisse der Rennfahrer

Der On-Ice-Kurs soll auch Ihre sportliche Vorbereitung verbessern. Fahrtechnik allein reicht nicht aus: Sie müssen in der Lage sein, Situationen, die in extremen Umgebungen auftreten, vorherzusehen und zu kontrollieren. Ihnen werden also Tipps zur körperlichen Vorbereitung gegeben, Sie nehmen am Theorieunterricht teil und erhalten detaillierte Analysen Ihrer Leistungen.