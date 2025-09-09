Als Verbrenner besitzt der 849 Testarossa die neueste Version des mehrfach preisgekrönten Twin-Turbo-V8 von Ferrari: Er leistet 611 kW (830 PS) – 50 PS mehr als der Vorgänger – und besitzt eine spezifische Leistung von 208 PS/l. Diese Leistung wurde bei gleichbleibendem Hubraum, aber mit umfassend überarbeiteten Komponenten erzielt.
ELEKTROMOTOR UND HYBRIDSYSTEM
Der 849 Testarossa nutzt eine auf dem SF90 Stradale basierende PHEV-Architektur, die den V8-Verbrenner mit drei Elektromotoren und einer Gesamtleistung von 163 kW (220 PS) kombiniert. Zwei davon befinden sich an der Vorderachse und bilden das RAC-e-System (Electronic Cornering Set-up Regulator), das für den Allradantrieb und das Torque Vectoring verantwortlich ist, um Traktion und Effizienz im Kurvenausgang zu maximieren. Der dritte Elektromotor, die MGU-K-Einheit (Motor Generator Unit, Kinetic), sitzt an der Hinterachse und profitiert direkt von den Erfahrungen der Scuderia in der Formel 1.
SOUND
Der Sound im Cockpit des neuen Ferrari Spitzenmodells ist kraftvoll und aufregend. Der 849 Testarossa führt zudem eine neue Klangdimension ein: Die auf dem SF90 XX Stradale basierende Schaltstrategie wurde überarbeitet, um beim Hochschalten in zügiger Fahrt einen noch aufregenderen Sound zu erzeugen.
V8
Motor
<2.3 Sek
0-100 KM/H
208 PS/l
Spezifische Leistung
1050 PS
Maximale Leistung
ENTWICKELT,UMGRENZENZUÜBERSCHREITEN
Der 849 Testarossa wurde mit dem Ziel entwickelt, das Leistungsvermögen zu optimieren und gleichzeitig ein Höchstmaß an Fahrspaß zu garantieren.
DERKÜHNSTEFERRARIALLERZEITEN
Historische und moderne Lösungen aus dem Motorsport führten beim 849 Testarossa zu einem deutlich optimierten thermischen Verhalten und einem erhöhten Abtrieb.
MITBLICKAUFDIEZUKUNFT
Einzigartige, zeitlose Linien – inspiriert von Sportprototypen der 1970er Jahre
AssettoFiorano
Diese exklusive Konfiguration wurde exklusiv entwickelt, um das dynamische und aerodynamische Leistungsvermögen des Modells zu maximieren.