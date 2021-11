Wie der 376 so verfügte auch der 735 LM über einen Sechzylinderreihenmotor. Das Ungewöhnliche hier war, dass sich die Bezeichnung 735 auf den Hubraum eines einzelnen Zylinders bezog, wie es bei den ganz frühen Modellen der Fall war. Drei der Wagen wurden 1955 für die 24 Stunden von Le Mans gefertigt (daher LM), wo sie eine Geschwindigkeit von 282 km/h messen ließen. Ein viertes Modell wurde ebenfalls gebaut. Allesamt sind die Wagen in perfektem Zustand und ihre Sammler erfreuen sich immer noch an ihnen.