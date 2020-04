Der 512 BB war ein Wagen mit Motorsportpotential und so fertigten einige Händler einige Exemplare nach Werksvorgaben. Die Modifizierungen bezogen sich auf verbesserte Aerodynamik für hohe Geschwindigkeiten, was dank Pininfarinas Windkanal erreicht werden konnte. Elastische Buchsen an der Aufhängung wurden durch Uniball-Gelenke ersetzt. Selbstverständlich wurde auch das Triebwerk modifiziert. Zu guter Letzt wurde das Gewicht des Wagens verringert, der Bremskraftverstärker entfernt und dem Motor die Möglichkeit gegeben länger mit voll geöffneter Drosselklappe zu fahren.