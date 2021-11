Der 348 GTB, basierend auf dem 348TB, war ein Zweisitzer-Berlinetta mit dynamischen Fahreigenschaften ganz in der Tradition der Marke mit dem springenden Pferd. Die sportliche Ausrichtung des Wagens kam am besten auf der Rennstrecke zur Geltung, wie der 348 Challenge auf Rennstrecken in Europa und den USA unter Beweis stellte. Das Design war ausgewogen und aerodynamisch, während der V8-Mittelmotor perfekte Gewichtsverteilung und fantastische Leistungen sicherstellte.